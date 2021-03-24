البحرين ترفض ادانة الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بالأمم المتحدة

في سابقة لم يجرؤ على فعلها أي دولة عربية في الأمم المتحدة، أقدمت دولة البحرين على الخروج عن الإجماع العربي التاريخي، بامتناعها عن التصويت لصالح بند يدين الجرائم الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

جاء ذلك خلال مناقشة البند في مجلس حقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، والذي حظي بموافقة أغلبية 32 دولة من أصل 47.

الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

ومن بين تلك الدول دول أوروبية، طالما كانت غائبة عن مثل هذه النقاشات.

وكانت المفاجأة بغياب البحرين، بشكل مخالف لما جرت عليه العادة، حتى آخر دورة من دورات المجلس.

موجة غضب واسعة من الخطوة البحرينية

هذا وتسبب الموقف البحريني تسبب بإثارة غضب الجانب الفلسطيني. والذي لم يتلقى أية تبريرات من قبل بعثة البحرين في جنيف حول هذا الموقف.

البحرين تطعن فلسطين في الظهر و تمتنع عن التصويت ضد الكيان الصهيوني

البند الذي نوقش في مجلس حقوق الانسان أمس الثلاثاء، حظي بموافقة أغلبيّة 32 دولة من أصل 47، من بينها دول أوروبيّة لطالما تغيبت عن النقاش.

لكن المفاجأة كانت في غياب البحرين، pic.twitter.com/jNracNsBiK — fennec (@fennec701) March 24, 2021

البحرين 🇧🇭🇧🇭🇧🇭

هي أوّل دولة عربيّة

تجرؤ على الخروج عن الإجماع العربي التاريخي ولا تصوّت لصالح بند متعلق بإدانة الانتهاكات الإسرائيليّة في الأراضي المحتلة، في سابقة في تاريخ مناقشة الملف الفلسطيني في الأمم المتحدة — Yahya Mahmoud – يحيي محمود (@YahyaMA01040614) March 24, 2021

دولة صغيرة لا قيمة لها دولة — أحمد (@ABS222222) March 24, 2021

#التحليلية | سابقة في تاريخ التصويت في #الأمم_المتحدة، #البحرين تقرر الخروج عن الإجماع العربي التاريخي في الملف الفلسطيني، هل سيكون أمر عادي أم أنها ستؤسس لمرحلة جديدة؟ @mayarizkrizk @nasserlaham4 pic.twitter.com/yrRz4xbFrn — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 24, 2021

الطيور على أشكالها تقع لانها لا تختلف عنها بشيء، بل اسوء، العدو الصهيوني يقتل شعب فلسطين ولكن البحرين تقتل شعبها pic.twitter.com/nQUy4o4Kco — AlAQSA (@AlAQSA62275172) March 24, 2021

ويشار إلى أن البحرين وقعت في 15 سبتمبر/أيلول عام 2020، اتفاق تطبيع علاقات مع الكيان الإسرائيلي، وبرعاية أمريكية.

وجاء توقيع البحرين لاتفاقية التطبيع بعد الخطوة الإماراتية بتطبيع العلاقة مع إسرائيل في آب/أغسطس 2020.

وأدانت القيادة الفلسطينية الخطوات البحرينية والإماراتية المطبعة مع الكيان الإسرائيلي.

مطالبة قيادة تلك الدول بضرورة التراجع عن مثل هذه الخطوات لما تمثله من عقبات جديدة أمام الشعب الفلسطيني وقيادته في نيل حقوقه الوطنية بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

التطبيع مستمر

هذا ويستمر النظام البحريني في التأكيد على التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي من خلال التعاون في المجال الطبي.

وقال الحساب الرسمي لسفارة الكيان الإسرائيلي في البحرين على “تويتر”، إن الطرفين اتفقا على تبادل التعاون في المجالات الطبية. والتدريب والابتكار والبحوث.

فيما كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، أن الاتفاق تم خلال اجتماع عقد بين مدير عام مركز شيبا الطبي إسحاق كريس. والرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية البحرينية أحمد الأنصاري.

ووفق الصحيفة، من المرتقب أن يتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة الأنصاري إلى الاراضي المحتلة.

في وقت سابق من الشهر الحالي، ناقشت البحرين فرص الاستثمار مع الكيان الإسرائيلي بعد اجتماع افتراضي عقده الرئيس التنفيذي. لشركة ممتلكات القابضة خالد الرميحي، مع رئيس المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي آفي سمحون.

ووفقا لوكالة أنباء البحرين وقتها، فإن الطرفين بحثا خلال الاجتماع عددا من القطاعات الاقتصادية التي توفر فرصا استثمارية مشتركة. من الممكن الاستفادة منها في سبيل رفد وتطوير التعاون الاستثماري بين البلدين.

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