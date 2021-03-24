البحرين واسرائيل
البحرين واسرائيل
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البحرين ترفض ادانة الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بالأمم المتحدة

كتب وطن
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في سابقة لم يجرؤ على فعلها أي دولة عربية في ، أقدمت دولة البحرين على الخروج عن الإجماع العربي التاريخي، بامتناعها عن التصويت لصالح بند يدين الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

جاء ذلك خلال مناقشة البند في مجلس حقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، والذي حظي بموافقة أغلبية 32 دولة من أصل 47.

الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

ومن بين تلك الدول دول أوروبية، طالما كانت غائبة عن مثل هذه النقاشات.

وكانت المفاجأة بغياب البحرين، بشكل مخالف لما جرت عليه العادة، حتى آخر دورة من دورات المجلس.

موجة غضب واسعة من الخطوة البحرينية

هذا وتسبب الموقف تسبب بإثارة غضب الجانب الفلسطيني. والذي لم يتلقى أية تبريرات من قبل بعثة البحرين في جنيف حول هذا الموقف.

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ويشار إلى أن البحرين وقعت في 15 سبتمبر/أيلول عام 2020، اتفاق تطبيع علاقات مع الكيان الإسرائيلي، وبرعاية أمريكية.

وجاء توقيع البحرين لاتفاقية التطبيع بعد الخطوة الإماراتية بتطبيع العلاقة مع إسرائيل في آب/أغسطس 2020.

وأدانت القيادة الفلسطينية الخطوات البحرينية والإماراتية المطبعة مع الكيان الإسرائيلي.

مطالبة قيادة تلك الدول بضرورة التراجع عن مثل هذه الخطوات لما تمثله من عقبات جديدة أمام الشعب الفلسطيني وقيادته في نيل حقوقه الوطنية بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

التطبيع مستمر

هذا ويستمر البحريني في التأكيد على التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي من خلال التعاون في المجال الطبي.

وقال الحساب الرسمي لسفارة الكيان الإسرائيلي في البحرين على “تويتر”، إن الطرفين اتفقا على تبادل التعاون في المجالات الطبية. والتدريب والابتكار والبحوث.

فيما كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، أن الاتفاق تم خلال اجتماع عقد بين مدير عام مركز شيبا الطبي إسحاق كريس. والرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية البحرينية أحمد الأنصاري.

ووفق الصحيفة، من المرتقب أن يتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة الأنصاري إلى الاراضي المحتلة.

في وقت سابق من الشهر الحالي، ناقشت البحرين فرص الاستثمار مع الكيان الإسرائيلي بعد اجتماع افتراضي عقده الرئيس التنفيذي. لشركة ممتلكات القابضة خالد الرميحي، مع رئيس المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي آفي سمحون.

ووفقا لوكالة أنباء البحرين وقتها، فإن الطرفين بحثا خلال الاجتماع عددا من القطاعات الاقتصادية التي توفر فرصا استثمارية مشتركة. من الممكن الاستفادة منها في سبيل رفد وتطوير التعاون الاستثماري بين البلدين.

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