الأردن يسجل أعلى نسبة وفيات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة والاحتجاجات تهدأ حدتها

سجل الأردن، اليوم الاثنين، أعلى نسبة وفيات بسبب فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة الأردنية، فقد سجل الأردن الاثنين، 107 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا. ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 5985 حالة وفاة.

فيما ارتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 544.724 حالة إصابة مؤكدة، بعد تسجيل 9269 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

أزمة مستشفى السلط والمطالبة

وكان الصحفي والكاتب الأردني باسل رفايعة، قد شن قبل عدة أيام هجوماً عنيفاً على السلطات الأردنية، بالتزامن مع حالة الغضب. ضد الملك الأردني عبد الله الثاني، والتي طالبت برحيله عقب كارثة مستشفى السلط وما سبقها من أزمات.

و الثلاثاء الماضي، أقدم متظاهرون في الأردن، على تحدي فرض حظر التجول المفروض بسبب وباء كورونا، لليوم الثاني على التوالي. وخرجوا بمظاهرات تطالب برحيل الحكومة على إثر حادثة مستشفى السلط.

وقال باسل رفايعة في تغريدة له بتويتر على حسابه الرسمي رصدتها (وطن):”أيام قاسية على البلاد. يموت 3 أردنيين، كل ساعة. ويُعتقل كثيرون يوميا، لأنهم صرخوا ضد القمع والجوع.”

أيام قاسية على البلاد. يموت 3 أردنيين، كل ساعة، ويُعتقل كثيرون يوميا، لأنهم صرخوا ضد القمع والجوع، ويشتد تحالف القسوة، بين سلطة، انتهكت كل عقودها مع الناس، وجائحة، اكتظ فيها الموتى في المقابر، كما ازدحموا أحياءً في انتخابات نشرت الوباء وضاعفت الجنائز، وبات الهواء شحيحا مثل الأمل. — باسل رفايعة Basil Alrafaih (@basilrafayeh) March 16, 2021

وتابع باسل رفايعة مهاجما النظام الحاكم:” ويشتد تحالف القسوة، بين سلطة، انتهكت كل عقودها مع الناس، وجائحة، اكتظ فيها الموتى في المقابر. كما ازدحموا أحياءً في انتخابات نشرت الوباء وضاعفت الجنائز، وبات الهواء شحيحا مثل الأمل.”

هذا وأظهرت مقاطع فيديو رصدتها “وطن”، خروج المئات من الأردنيين في مظاهرات ليلية للمطالبة برحيل الحكومة الأردنية. والتي فشلت مع بداياتها وشهدت الكثير من الاستقالات خلال الأسابيع الماضية.

تفريق المتظاهرين بالقوة

وحسب الفيديوهات، فقد أقدمت الأمن الأردني على اعتقال العشرات، كما استخدم الغاز المسيل للدموع. لتفريق المتظاهرين في العاصمة عمان.

مظاهرة حي الطفايلة| هينا جينا ها ها #قنابل_غاز_بدل_الاكسجين pic.twitter.com/8FEhYCxkM8 — الأردنية نت (@alurdunyya) March 15, 2021

حملات اعتقال

كما تظهر الفيديوهات المتداولة، حملات اعتقال من قبل الأمن للمتظاهرين في عدد من المناطق الأردنية. إلى جانب استخدام القوة المفرطة في تفريق المتظاهرين.

الآن| اعتقالات أمام مبنى بلدية الوسطية في اربد pic.twitter.com/jXP98IoET7 — الأردنية نت (@alurdunyya) March 15, 2021

إيقاف الفيديو بفيسبوك

هذا ونقل موقع “الأردنية نت”، عن مرصد netBlocks، قوله، إن السلطات الأردنية حجبت خدمة الفيديو في فيسبوك. بالأردن تزامنا مع الاحتجاجات. وذلك لمنع نقل الفيديوهات الخاصة بالمظاهرات.

توجيهات عاجلة

وفي السياق، وجه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بإنفاذ القانون والتعليمات. في جميع محافظات ومناطق المملكة.

جاء ذلك، خلال ترأسه اجتماعا بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي. ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني. ووزير الإعلام صخر دودين.

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