لماذا لم يتم تطعيم الوزراء والمسؤولين في سلطنة عمان بلقاح كورونا على الهواء مباشرة؟

رد الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة في سلطنة عمان، على تساؤلات حول تطعيم الوزراء العمانيين، ولماذا لم يتم توثيق عملية تطعيمهم إعلاميا ليقتدي المواطنون بهم.

وقال الوزير العماني خلال مقابلة له نشرها راديو “هلا اف ام” ورصدتها “وطن”: “الوزراء هم الخير والبركة ولله الحمد تمت المبادرة. ونحب أن نؤكد للجميع بأن كافة أصحاب السمو والمعالي بمجلس الوزراء الموقر تم تطعيمهم.”

لماذا لم يظهر معالي الوزراء عند أخذهم اللقاح إعلامياً لتشجيع الفئات المستهدفة للتطعيم؟ وهل هناك عشوائية في أخذ اللقاح؟@OmaniMOH

🎙| @KhuloodAlwai pic.twitter.com/98ZuQ6jqns — Hala FM | هلا اف ام (@Halafmradio) March 21, 2021

وعن سبب عدم توثيق ذلك إعلاميا كما حدث بعدة دول رد وزير الصحة العماني على المذيعة بأن ذلك يأتي:”نظراً لاجتماعاتهم المكثفة. وأعمالهم غير المنقطعة، معتبراً بأنه لا يمكن أن يتم تصوير كل شخص يتطعم وإخراجه على الإعلام.”

وأضاف وزير الصحة العماني : “نؤكد للجميع بأن أصحاب السمو والمعالي لم يكون هناك أي تردد مطلقاً، وإذا حبيتم مقابلة بعضهم، أبوابهم مفتوحة”.

وزاد الوزير العماني موضحا تفسير سبب بعض العشوائية في تطعيم المواطنين: “العلبة الخاصة بتلقيحات فايزر لستة أشخاص. أما شركة أسترازينك فهي لعشرة أشخاص، وبعد أن تفتح العلبة، هناك فترة زمنية لا بد من استنفاذ هذا التطعيم وإلا سوف يُرمى. ولذلك يتم اللجوء للأشخاص القريبين كي لا تضيع فعالية اللقاحات سدى.”

ردود فعل وتعليقات

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث الوزير العماني، معلقين بتفاعلات مختلفة حول موضوع كورونا واللقاحات الخاصة بها.

وقال أحد المغردين معلقاً على حديث الوزير العماني: “التطعيم موضوع شخصي للمواطن الحق لكان وزيرا أو غير ذلك يحتفظ لنفسه. الحق بعدم الظهور في وسائل الإعلام أثناء التطعيم فهو ليس وسيلة دعائية.”

التطعيم موضوع شخصي للمواطن الحق اكان وزيرا او غير ذلك يحتفظ لنفسه الحق بعدم الظهور في وسائل الإعلام اثناء التطعيم فهو ليس وسيلة دعائية ، هو موظف دولة يطالب ظهوره في مجال عمله و إختصاصاته فقط و كما تم التوجيه بذلك من قبل المقام السامي،فما هي مشكلة الإعلام و الإعلاميين مع هذا الامر — Bayraq Oman 🇴🇲بيرق عُمان (@BayraqOman) March 21, 2021

وتابع موضحا:”هو موظف دولة يطالب ظهوره في مجال عمله واختصاصاته فقط. وكما تم التوجيه بذلك من قبل المقام السامي. فما هي مشكلة الإعلام و الإعلاميين مع هذا الأمر”.

فيما راح مغرد آخر لتحية الوزير السعيدي على “جرأته” في الحوار، على حد وصفه.

احييك على هذه الجرئة في الحوار 👏 — حمد الجهوري🇴🇲 (@hamad14139106) March 21, 2021

لقاح كورونا وحملة تطعيم في عُمان

وكانت السلطات العمانية أعلنت أن حملة التطعيم ضد الفيروس ستنطلق في البلاد مطلع العام الجاري.

لتكون الدولة العربية السادسة التي تتخذ الخطوة ذاتها، في مواجهة الجائحة.

ووفق ما أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإن حملة التطعيم بلقاح “فايزر بيونتيك” الأمريكي الألماني. تستهدف في المرحلة الأولى الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض.

ومن ضمنها العاملون في الخطوط الأمامية “الشرطة الإعلام الصحة” والمصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن.

كما أضافت الوكالة أن السلطنة وصلت إليها أول دفعة من لقاح “فايزر بيونتيك” المُضاد لكورونا إلى السلطنة عبر مطار مسقط الدولي. خلال نهاية كانون الأول/ ديسمبر من العام 2020.

وبحسب تلك المعطيات، تختلف الدول العربية في نوع اللقاح الذي وقع الاختيار عليه.

فبينما فضل بعضها لقاحي “أسترازينيكا” البريطاني و”فايزر ـ بيونتيك”، اختارت أخرى لقاح “سينوفارم” الصيني.

مستقبل كورونا في سلطنة عمان والعالم

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت قبل عدة أيام أن عدوى كورونا من الممكن أن تتحول لمرض جهازي في المستقبل.

ووفق حديث مدير برنامج الطوارئ في المنظمة “مايك رايان” خلال مؤتمر صحفي له فإن “هناك دائما خطر تحول أي مرض إلى متوطن وجهازي. وشهدنا هذه الأمثلة في الماضي”.

وأضاف المسؤول في المنظمة العالمية: “إذا نظرنا في تاريخ البشرية فسنرى أننا تمكننا من الانتصار على الجدري فقط. ولم ننجح. حتى الآن على سبيل المثال في التغلب على شلل الأطفال أو الحصبة”.

وأوضح رايان أن لدى فيروس كورونا عدة مواصفات تدل على أن القضاء عليه سيكون أمرا صعبا.

وتابع: “على وجه الخصوص، يوجد فيروس كورونا في جميع دول العالم تقريبا، ومع ذلك ليس هناك وصول كامل إلى اللقاحات. وهذا الوضع سيستمر في المستقبل القريب. لهذا السبب انتقال العدوى سيتواصل”.

وأضاف رايان في حديثه: “في هذا العام تتوفر لدينا فرصة لخفض مستوى الوفيات بشكل ملموس والعودة إلى الحياة الطبيعية.”

وأكمل:”لكن الفيروس سيواصل الانتقال لوقت طويل، في حال فشلنا في ضمان توفير اللقاحات في كل الأماكن، لهذا السبب تكمن النقطة الأهم حاليا في تقليل قدرات هذا الفيروس على الانتشار لمنعه من تدمير الاقتصادات وقتل الناس”.

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