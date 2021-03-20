نجل ترامب يسخر من سقوط بايدن على درج الطائرة بفيديو “خبيث” لوالده!

سخر دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق، من تعثر رئيس الولايات المتحدة جو بايدن أثناء صعوده على درج الطائرة الرئاسية امس عدة مرات.

ونشر جونيور نجل ترامب مقطع فيديو ساخراً يظهر أن بايدن سقط بسبب ضربات والده وليس بفعل الرياح القوية كما علّق البيت الأبيض على الحادثة.

It wasn’t the wind folks. pic.twitter.com/jYc01dBZCe — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 19, 2021

ويظهر في الفيديو ترامب وهو يمارس الغولف، وبعد أن يضرب الكرة فإنها تصيب رأس بايدن على درج الطائرة، ما أدى إلى سقوطه.

وأعاد الفيديو نفس اللقطة الساخرة 3 مرات، وهو عدد مرات تعثر بايدن التي صورتها عدسات الكاميرات.

تعثر بايدن .. موقف محرج

تعرّض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج خلال صعوده سلم الطائرة الرئاسية في طريقها الى ولاية جورجيا حيث تعثر وسقط على الدرج اكثر من مرة، ما اثار تكهنات حول صحته.

📸#شاهد كيف تعثر الرئيس الأمريكي جو #بايدن وسقط 3 مرات أثناء صعوده الطائرة! 👇 pic.twitter.com/zGTHhweDSU — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) March 19, 2021

ويظهر مقطع فيديو الرئيس الأميركي جو بايدن يسقط على سلم الطائر 3 مرات ثم يتدارك الموقف، وقام بشكل سلس، ثم واصل طريقه إلى باب الطائرة حيث وجه تحية من أعلى سلم الطائرة الرئاسية .

من جهتها، قال المتحدثة باسم البيت الابيض جين ساكي إن سقوط الرئيس بايدن على سلم الطائرة كان بسبب الطقس الذي شهد رياحا قوية وهو يشعر بانه بخير.

بوتين “يتهكم” على بايدن

الخميس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الناس يميلون عادة إلى رؤية الآخرين على النحو الذي يرون به أنفسهم. وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن بوتين قاتل.

وقال بوتين متهكمًا إنه يتمنى للرئيس الأمريكي الصحة، وأوضح معلقًا على حديث بايدن عنه أمس، يميل الناس لأن يروا الآخرين كما يرون أنفسهم”.