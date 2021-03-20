رسالة واتساب.. محمد بن سلمان يتسلم دعوى قضائية رفعت ضده في أمريكا

كشفت منظمة دولية، عن تسلم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، دعوى قضائية مقامة ضده في محكمة أمريكية تتعلق بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده قبل أكثر من عامين.

دعوى قضائية بسبب مقتل خاشقجي

وقالت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (داون)، إن محمد بن سلمان تسلم دعوى قضائية مقامة ضده. في محكمة أمريكية تتعلق بجريمة مقتل خاشقجي.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أنها نجحت برفقة خطيبة خاشقجي، التركية خديجة جنكيز، في تبليغ ابن سلمان. بالدعوى القضائية المقامة ضده في محكمة مقاطعة كولومبيا الفيدرالية.

ورفعت القضية في 20 تشرين أول/ أكتوبر الماضي. ولفتت إلى أن ابن سلمان تسلم الدعوى القضائية عبر “واتساب”. وعبر البريد السريع.

تفاصيل الدعوى القضائية

وجاء في الشكوى القضائية أن محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين “قاموا من خلال التآمر ومع سبق الإصرار. باختطاف وتقييد وتخدير وتعذيب واغتيال الصحفي المقيم في الولايات المتحدة. والمدافع عن الديمقراطية جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا”.

وحسب الشكوى القضائية، فإن القتل تسبب في إلحاق أذى وضرر كبير على المدّعين.

ثلاثة محامين للدفاع عن ابن سلمان

وبعد أن تم قبول التبليغ، قدّم ثلاثة محامين من شركة المحاماة “كيلوغ، هانسن، تود، فيغل آند فردريك” إخطارات. بالمثول للدفاع عن محمد بن سلمان.

وأوضحت “داون” أن من يمثل المدّعين في هذه القضية هو السفير الأمريكي السابق كيث هاربر من شركة المحاماة. جينر آند بلوك، وفيصل جيل، الشريك الإداري في شركة جيل للمحاماة.\

محاسبة ولي العهد السعودي

كما قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة “داون”: “نحن ملتزمون بمحاسبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. أمام محكمة قضائية عن قتله لمؤسسنا جمال خاشقجي”.

وأضافت: “نشعر بالامتنان لموافقة القاضي بيتس على مذكرتنا بالتبليغ البديل”.

وتابعت: “بينما قد يكون محمد بن سلمان قد فلت من العقوبات التي فرضتها حكومتنا على دوره في جريمة القتل”.

واستدركت بالقول: “إلا أنه لن يتمكن من الهرب من الملاحقة القضائية من قبل نظامنا القضائي بسبب الضرر الذي. ألحقه بنا وبجنكيز”.

شركاء ابن سلمان في الجريمة

كما تذكر الدعوى القضائية أسماء عدة متهمين تشمل مسؤولين سعوديين بالإضافة إلى ولي العهد، بينهم مستشاره سعود القحطاني. واللواء أحمد العسيري الذي كان مسؤولا استخباراتيا رفيعا.

وإلى جانب هؤلاء 21 مسؤولًا سعوديًا آخرين متورطين في جريمة القتل وأربعة متآمرين مجهولين.

وتسعى الدعوى القضائية إلى الإنصاف بموجب قانون دعاوى تعذيب الأجانب وقانون حماية ضحايا التعذيب. وذلك لتعذيب خاشقجي وقتله خارج نطاق القضاء، ما تسبب في ألم ومعاناة شديدة وأضرار جسيمة لجنكيز، بحسب “داون”.

المسؤولية عن جريمة مقتل جمال خاشقجي

كما قال فيصل جيل، محامي المدعين: “لا تسعى هذه الدعوى القضائية فقط إلى تحميل محمد بن سلمان وغيره من كبار. المسؤولين السعوديين المسؤولية عن جريمة قتل جمال خاشقجي”.

واستدرك: “لكن أيضًا لإرسال رسالة للحكومة السعودية وغيرها من الحكومات المسيئة بأنها ستدفع ثمن عمليات القتل. خارج نطاق القانون للصحفيين والنشطاء”.

كما وافق القاضي جون بيتس على طلب المدّعين بالتبليغ البديل في 4 آذار/ مارس الجاري، ما أتاح تبليغ محمد بن سلمان. بالقضية عن طريق رسائل الواتساب والبريد السريع إلى المديرية العامة للسجون السعودية للعديد من المتهمين المسجونين حاليًا في السجون السعودية.

وعلقت ويتسن: “نتطلع إلى رؤية محمد بن سلمان في المحكمة والحصول أخيرًا على جميع الأدلة، بما في ذلك. من كان يعرف أي شيء. وفي أي وقت عن هذه القضية في حكومتنا وتورط محمد بن سلمان والمتآمرين معه في هذه الجريمة البشعة”.

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