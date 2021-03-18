تشيلسي يتأهل إلى دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد
تشيلسي يتأهل إلى دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد
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تشيلسي يطيح بمتصدر الليغا أتلتيكو مدريد بأقدام المغربي حكيم زياش

كتب وطن
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في مباراة شهدت القوة والإثارة بين متصدر الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد ونظيره الإنجليزي تشيلسي. في إياب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا. والتي انتهت بفوز فريق تشيلسي بهدفين نظيفين دون رد.

المغربي زياش وهدف التقدم

وشهد المباراة تألق اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش 27 عاماً، وهدفه الرائع بعد تمريرة عرضية رائعة. لينجح في تسجيلها في شباك فريق أتلتيكو مدريد في الدقيقة ال 34 من مجريات أحداث الشوط الأول.

كما وحاول فريق أتلتيكو مدريد الرجوع إلى المباراة من خلال ممارسة الضغط على لاعبي الفريق المنافس تشيلسي. وتهديد شباك البلوز أكثر من مرة لكنه فشل في تحقيق ذلك. طيلة زمن المباراة ذهاباً وإياباً.

المعلق رؤوف خليف والتغني بزياش

كما وتغنى المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف العامل في شبكة قنوات “بي أن سبورت” القطرية. الذي علق على المواجهة بين فريق تشيلسي وأتلتيكو مدريد الإسباني في دور إياب منافسات دوري أبطال أوروبا.

بعد نجاح اللاعب الدولي المغربي زياش هدف قيادة الفريق للتأهل قبل إضافة الثاني للفريق في الوقت البديل.

قائلاً: “ماشافهاش أوبلاك ماشافهاش”، في إشارة واضحة إلى قيام مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي بخداع أحد أبرز حراس المرمى في قارة أوروبا. وكما قال المعلق خليف في تعليقه. “ما هذا يا يا حكيم الزمان”.

الهدف الحاسم

فيما أضاف فريق تشيلسي الإنجليزي ” البلوز” الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل قبل انتهاء اللقاء بين الفريقين. المدافع الإيطالي “إيمرسون بالميري” 26 عاماً. بعد تمريرة جماعية سريعة ليسجلها ببراعة في شباك أتلتيكو مدريد ” البلانكوس”. ويقصيه من منافسات دوري أبطال أوروبا.

نتيجة المباراة ذهاباً وإياباً

كما واستطاع فريق تشيلسي الإنجليزي على ميدان أتلتيكو مدريد الإسباني في مباراة الذهاب من تسجيل هدف نظيف دون رد.

كما وأكد تأهله لدور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا. على ميدان ملعب ” ستامفورد بريدج”. بهدفين نظيفين.

لتصل النتيجة بقدم تشيلسي ” البلوز” إلى ثلاثية نظيفة في مجموع أهداف المباراتين ذهاباً وإياباً. وفشل المنافس في تسجيل أي أهداف في اللقاءين.

تشكيلة فريق تشيلسي

واعتمد المدرب الألماني على تشكيلة أساسية مكون من اللاعبين: في حراس المرمى إدوارد ميندي، أما في خط الدفاع لعب كلاً من: سيزار أزبليكويتا، روديجي، تياجو سيلفا.

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وفي خط الوسط لعب كلاً من: ماركوس ألونسو، ماتيو كوفاسيت، جورجينو، رايس جيمس، إلى جانب إشراك اللاعبين ماسون ماونت، هودسون أودوي.

ولعب في فريق تشيلسي اللاعب . واللاعب المغربي حكيم زياش

  تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد

ولعب المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الأرجنتيني “دييغو سيميوني” 50 عاماً، على تشكيلة أساسية، في حراسة المرمى اللاعب السلوفيني يان أوبلاك.

وكما جاء في مركز خط الدفاع لعب كلاً من: اللاعب من الجبل الأسود ستيفان سافيتش، والأوغواياني خوسيه ماريا خيمينيز، واللاعب الإسباني ماريو هيرموسو، إلى جانب إشراك اللاعب الكرواتي سيمي فرسالجكو.

أما في خط الوسط لعب كلاً من: اللاعب الإسباني خورخي كوكي، والفرنسي توماس ليمار.

كما ولعب في خط هجوم فريق “البلانكوس” لعب كلاً من: اللاعب الإسباني ماركوس لورينتي، والبرتغالي جواو فيليكس، بالإضافة إلى الهداف الأروغواياني لويس سواريز، إلى جانب إشراك اللاعب البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو.

المتأهلين إلى دور الربع النهائي

كما وضمنت 8 فرق تأهلها لربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي على النحو التالي: بورتو البرتغالي. وبروسيا دورتموند الألماني وليفربول الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي. إلى جانب تأهل فريق ريال مدريد الإسباني. وكذلك فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

كما وتأهل حامل اللقب السابق فريق البافاي الألماني” البايرن ميونيخ” في التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من أجل الدفاع عن لقبه. وكذلك فريق تشيلسي إلى الدور الربع النهائي من المسابقة.

ومن المقرر أن تخوض قرعة المواجهات القادمة في الدور القادم بين الفرق المتأهلة يوم غدٍ الجمعة. في مواجهات ستحمل القوة والإثارة بين الفرق الثمانية المتبقية. في منافسات الدوري.

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل فريق تشيلسي الإنجليزي ” البلوز” في المركز الرابع من ترتيب جدول ” البريميرليج” برصيد 51 نقطة. بفارق كبير عن متصدر الدوري المان سيتي المنفرد في صدارة الدوري برصيد 71 نقطة.

كما ويتربع الفريق المنافس الذي ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور ال 16 على صدارة ترتيب الدوري الإسباني للدرجة الممتازة برصيد 63 نقطة.

الفريق الوحيد  بدوري الأبطال 

بفارق بسيط عن وصافة الترتيب برشلونة الإسباني برصيد 59 نقطة. وكذلك غريمه التقليدي فريق ريال مدريد الوحيد الذي نجح في التأهل إلى دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد تمكنه من إقصاء فريق أتالانتا الإيطالي. ليأتي في المركز الثالث برصيد 57 نقطة من ترتيب الدوري الإسباني.

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