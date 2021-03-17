فضيحة في جامعة قناة السويس تكشفها مكالمات مسربة.. راودها عن نفسها مقابل النجاح

في حادثة تحرش جديد هزت مصر، أثارت مكالمات مسربة بين أستاذ جامعي في كلية الآداب، بجامعة قناة السويس، وإحدى طالباته، موجة غضب عارمة بين المصريين.

رشوة جنسية

وتوثق المكالمات المسربة، محاولة الأستاذ الجامعي رشوة الفتاة جنسياً، وإقناعها بزيارته في شقته، مقابل أن يعطيها. أسئلة الامتحان ومساعدتها في حلها، ومنحها درجة كاملة في أعمال السنة، ومساعدتها في الحصول على الدرجة النهائية في الامتحانات.

وكشفت مصادر مسؤولة في جامعة قناة السويس أن الطالبة – وهي في السنة النهائية بكلية الآداب – توجهت. إلى رئيس جامعة قناة السويس، واستغاثت به وسلمته مكالمات من أحد الأساتذة، الذي يتولى منصبا قيادياً في الكلية.

وأضافت المصادر بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المصرية، أن رئيس جامعة قناة السويس وجه بعقد اجتماع عاجل في. مجلس الكلية، لسرعة اتخاذ قرار ضد الأستاذ المشكو في حقه بعد ثبوت صحة المكالمات.

عزل الأستاذ المتحرش

واستقبل رئيس الجامعة الطالبة في مكتبه، واستمع منها إلى تفاصيل الواقعة، ووجه بفتح تحقيق بها بحضور. الأستاذ المتهم، بينما طالبت الطالبة بحمايتها لعدم اتخاذ إجراءات بشأنها.

وأعلنت جامعة قناة السويس في وقت لاحق عزل الأستاذ الجامعي بكلية الآداب، من منصبه، ومنعه من التدريس. بتهمة استغلال طالبة بالكلية جنسيا.

وقال رئيس جامعة قناة السويس، أحمد زكي، إنه تم إصدار عدة قرارات عاجلة ضد الأستاذ المتحرش، شملت عدم. التدريس نهائيا، وعزله من منصبه القيادي في الكلية، ومنع توليه أي مناصب قيادية في المستقبل حال عودته للعمل مرة أخرى.

حماية الطلبة أول اهتماماتي!

وقال زكي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: “المدرس أخطأ وتجاوز في حق نفسه وحق أبنائنا الطلاب وأنا. أخذت حق البنت وحق الكلية وحق الجامعة”.

وأكد زكي أن الجامعة لن تسمح بالمساس بكرامة أي طالب أو طالبة داخل الجامعة أو خارجها. مضيفاً: “حماية الطلاب هو أول اهتماماتي وخاصة الطلبة المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية.”

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من حادثة عرفت إعلامياً باسم “متحرش المعادي”. وهي واقعة تحرش تعرضت. لها طفلة من قبل رجل أربعيني، تم رصدها بعدسة الكاميرا، في مدينة المعادي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ووثق المقطع قيام الرجل بالتحرش بالطفلة، في مدخل العمارة، قبل أن تخرج سيدة تراقب ما يجري عبر كاميرا المراقبة، وتواجهه بجرمه، ليقوم الأخير بالهرب فوراً حين انكشف أمره، قبل أن يتم القبض عليه بعد ساعات فقط من جريمته.

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