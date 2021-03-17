حامل اللقب بايرن ميونيخ يجدد انتصاره على لاتسيو ويتأهل إلى الربع النهائي

بعد حسم تأهله في مباراة الذهاب بانتصار كبير على ميدان منافسه لاتسيو الإيطالي، عاد من جديد حامل اللقب السابق لدوري أبطال أوروبا البايرن ميونيخ. ليجدد انتصاره على أرضه هذه المرة في مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف واحد.

هدف بايرن ميونيخ الثاني عن طريق تشوبو موتنيج بعد نزوله للملعب بدقيقة🔥#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/euB31LiU30 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 17, 2021

ليفاندوفسكي وضربة الجزاء

وأحرز هداف الدوري الألماني والمهاجم في فريق البافاري الهولندي “روبرت ليفاندوفسكي” 32 عاماً. هدف التقدم في شباك الضيف لاتسيو الإيطالي في الدقيقة ال 33 من المباراة عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

كما وسجل الهدف الثاني للفريق الألماني “إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ” 31 عاماً، في الدقيقة ال 73 من مجريات أحداث الشوط الثاني من المباراة.

هدف لاتسيو الوحيد

كما وسجل هدف اللقاء الوحيد في المباراة في منافسات دور إياب ال 16 من دوري أبطال أوروبا. عن طريق لاعب الوسط الإيطالي “ماركو بارولو” 36 عاماً.

ورغم المحاولات المتكرر من أجل تقليص الفارق الشبه مستحيل على الفريق بسبب الانتصار الكبير في مباراة الذهاب بالرباعية التي سجلها البايرن ميونيخ الألماني. لينتهي اللقاء بفوز البايرن وتأهله إلى دور الربع النهائي من المسابقة.

نتيجة مباراة الذهاب

كما واستطاع فريق البايرن ميونيخ الألماني حسم تأهله إلى دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لعام 2020-2021م. بأربع أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

ليعود في مباراة الإياب ويسدد هدفين أخرين مقابل هدف وحيد. لتنتهي نتيجة اللقاء ذهاباً وإياباً بسداسية مقابل هدفين.

تشكيلة فريق البايرن ميونيخ

كما ولعب المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني “هانس ديتر فليك” 55 عاماً المدير الفني لفريق البايرن ميونيخ أمام منافسه الإيطالي لاتسيو في مواجهة قوية ومثيرة على كلا الفريقين، حيث سيكون في مركز حراسة المرمى الألماني مانويل نوير.

وفي خط مركز الدفاع للفريق البافاري الألماني لعب كلاً من: اللاعب بافارد، وألفونسو ديفيز، وبواتينج، ولوكاس هيرنانديز، إلى جانب إقحام اللاعب ألابا.

كما في مركز خط الوسط جاء كلاً من: كيميتش، وبونا سار، ومارك روكا، وتوليسو، ودانتاس، وكومان، بالإضافة إلى اللاعب موسيالا.

أما في خط الهجوم، كلاً من: اللاعب الهولندي ليفاندوفسكي، وجنابري، وساني، ودوجلاس كوستا، وموتينج، إلى جانب الألماني مولر.

تشكيلة لاتسيو الإيطالي

ولعب المدرب الإيطالي “سيموني إنزاغي” 44 عاماً. في منافسه أمام حامل القب السابق البايرن ميونيخ الألماني، حيث جاء في حراسة مرمى الفريق. الإسباني بيبي رينا 38 عاماً.

أما في خط الدفاع، جاء كلاً من: اللاعب الإسباني باتريسيو غابارون، واللاعب الإيطالي فرانشيسكو أتشيربي، إلى جانب إقحام اللاعب الأرجنتيني ماتيو موساشيو.

كما وجاء في خط الوسط للفريق: الإيطالي مانويل لاتزاري، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، والبرازيلي لوكاس ليفا، ولاعب الجبل الأسود آدم ماروشيتش، بالإضافة إلى إشراك الإسباني لويس ألبيرتو.

ولعب في خط الهجوم لفريق لاتسيو الثنائي. اللاعب الأرجنتيني خواكين كوريا، وهداف الفريق الإيطالي تشيرو إيموبيلي.

ثالث الهدافين على مستوى أوروبا

كما واستطاع اللاعب ليفدوفسكي بعد تسجيل هدفين في شباك لاتسيو الإيطالي الليلة الماضية. من تسجيل رقم قياسي بذلك الهدف من جديد. بعد الحصول مؤخراً على أفضل لاعب في كأس العالم للأندية. وسبقها أيضاً حصوله على الكرة الذهبية لعام 2020م. متخطياً بذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ليتصدر ثالث ترتيب مسابقة دوري أبطال أوروبا بجوار الأساطير في عالم كرة القدم المستديرة. مع نواديهم الأوروبية. كما يحتل المرتبة الأولى الدون البرتغالي رونالدو برصيد 134 هدفاً، بينما يحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلفه برصيد 129 هدفاً.

كما ويأتي البولندي في ثالث الترتيب برصيد 73 هدفاً. متجاوزاً الأسطورة الإسبانية راؤول غونزاليس الذي اعتزل عالم كرة القدم مع فريق ريال مدريد الإسباني.

ترتيب كلا المنافسين بالدوري

ويحتل فريق لاتسيو الإيطالي في المركز السابع من ترتيب جدول الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة برصيد 46 نقطة. بفارق كبير عن متصدر الدوري الانتر ميلان برصيد 65 نقطة.

🚨 رســـمـــيًـــا 🚨 المرشحين للاعب الأسبوع: ⭐ كيفن دي بروين

⭐ نغولو كانتي

⭐ لوكا مودريتش

⭐ جوشوا كيميتش#UCLPOTW | #UCL pic.twitter.com/fmpgAfNVuV — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) March 17, 2021

كما يتربع الفريق البافاري ” البايرن ميونيخ” الألماني على صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة في الدوري الممتاز. بفارق 4 نقاط عن أقرب المنافسين له هذا الموسم فريق أر بي ليبزيج الألماني. الذي يأتي في المركز الثاني في الترتيب برصيد 54 نقطة.

الفرق المتأهلة إلى دور الربع النهائي

كما وضمنت 8 فرق تأهلها لربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي على النحو التالي: بورتو البرتغالي. وبروسيا دورتموند الألماني وليفربول الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي. إلى جانب تأهل فريق ريال مدريد الإسباني. وكذلك فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

📅 | يوم الجمعة القادم نحنُ على موعدٍ مع قرعة دور ربع ونصف النهائي لـ #دوري_أبطال_أوروبا 2020/21 📸 – إليك كل ماتود معرفته عن القرعة 🎲#UCL pic.twitter.com/kFgYtqJxk8 — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) March 17, 2021

قرعة المواجهات القادمة

كما وتأهل حامل اللقب السابق فريق البافاي الألماني” البايرن ميونيخ” المرشح في التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من أجل الدفاع عن لقبه. وكذلك فريق تشيلسي إلى الدور الربع النهائي من المسابقة.

ومن المقرر أن تخوض قرعة المواجهات القادمة في الدور القادم بين الفرق المتأهلة يوم غدٍ الجمعة. في مواجهات ستحمل القوة والإثارة بين الفرق الثمانية المتبقية. في منافسات الدوري.

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