في مباراة القوة والسيطرة التي بدأ فيها فريق الأهلي المصري على ميدان منافسه المستضيف فيتا كلوب الكونغو الديمقراطي الأفريقي.

والذي نجح في هز الشباك بالثلاثية النظيفة دون رد. ليعود إلى مصر بمعنويات عالية من أجل الاستعداد لمنافسات الدوري المصري.

هدفي الشوط الأول

كما ونجح في فريق الأهلي المصري في تسجيل الهدف الأول في اللقاء عن طريق المهاجم المهاري المصري محمد شريف محمد في الدقيقة السادسة منذ انطلاق صافرة مجريات الشوط الأول.

فيما أحرز الهدف الثاني زميله محمد مجدي قفشة في الدقيقة ال 19 بعد تمريرة جماعية رائعة. لينتهي منتصف اللقاء بثنائية للأهلي المصري دون أهداف لأصحاب الأرض فيتا كلوب.

هدف القاتل

ومع مجريات أحداث الشوط الثاني حاول فريق فيتا كلوب في الضغط على المنافس الضيف الأهلي المصري. مع العشر دقائق الأولى. لكنه فشل في ذلك.

كما وتميز فريق الأهلي في الاعتماد على الهجمات المرتدة الجماعية السريعة. والتي نجح من خلالها في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة ال 78.

وصافة الترتيب

بعد تمريرة عرضية رائعة ليسددها اللاعب المصري طاهر محمد في تسجيلها على يمين حارس فيتا كلوب. لينتهي اللقاء بالثلاثية النظيفة للأهلي المصري دون الرد من فريق أصحاب الأرض الذي قدم الأداء الباهت في المباراة.

وبهذا الفوز نجح فريق الأهلي المصري في تصدر ثاني ترتيب المجموعة المنافسة في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا. وعلى بعد ثلاثة نقاط عن البطل التنزاني سيمبا متصدر المجموعة.

تشكيلة فريق الأهلي المصري

كما ولعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي” بيتسو موسيماني” 56 عاماً، بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي”بيتسو موسيماني” 56 عاماً أمام منافسه بطل الكونغو الديمقراطي فيتا كلوب بقائمة تشكيلة على النحو التالي: في حراسة المرمي اللاعب المصري محمد الشناوي.

وفي خط مركز الدفاع، لعب كلاً من: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود وحيد.

أما في مركز خط الوسط جاء كلاً من: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، إلى جانب اللاعب محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ووليد سليمان.

كما في خط هجوم الفريق اعتمد المدرب في التشكيلة على اللاعب مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

غياب معلول وكهربا

بينما غاب عن المباراة لاعب الظهير الأيسر التونسي علي معلول بعد تعرضه للإصابة في مباراته أمام فريق البايرن ميونيخ، في كأس العالم للأندية أمام البافاري الألماني “البايرن ميونيخ”. الذي توج بالبطولة.

وكذلك المهاجم المصري محمود عبد المنعم الشهير بلقب ” محمود كهربا”. بسبب العقوبة التي ستغيبه عن الملاعب لمدة شهر كامل لعدم الالتزام.

نتيجة مباراة الذهاب

وخيم التعادل بين فريق الأهلي المصري حامل القب السابق في دوري أبطال أفريقيا ونظيره المنافس “فيتا كلوب” الكونغو الديمقراطي. بهدفين لكلا المنافسين.

الخسارة الوحيدة

وتلقى فريق الأهلي المصري حامل اللقب السابق للبطولة لتسع مرات في تاريخه الكروي في دوري أبطال أفريقيا لهذا العام 2020-2021م. أمام منافسه والبطل التنزاني سيمبا بهدف نظيف دون رد. ليتصدر مجموعته في البطولة. خلال المباراة التي جمعت البطلين على ميدان الأخير.

الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 33 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بهدفين مقابل هدف. وحيد ليحافظ على صدارة الترتيب.

🚨الأهلي يرفع إحتجاجًا رسميًا للـ «كاف» على الحضور الجماهيري في مباراة فيتا كلوب للتفاصيل 👈 https://t.co/h5J3XmNmsT pic.twitter.com/xlFdij8Efp — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 15, 2021

ونجح فريق الأهلي في العودة إلى المركز الثاني وتخطيه فريق مصر المقاصة برصيد 27 نقطة. كما جاء في المركز الثالث يحتل فريق بيراميدز المصري برصيد 25 نقطة.

صعود الاتحاد السكندري وتراجع مصر المقاصة

كما جاء فريق الاتحاد السكندري في المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة. متساوياً مع فريق بيراميدز في الترتيب.

وجاء في المركز الخامس فريق إنبي في الترتيب برصيد 24 نقطة. متساوياً بذلك مع فريق مصر المقاصة بنفس النقاط. الذي يحتل المركز السادس.

الأهلي المصري 🇪🇬 @AlAhly حامل اللقب يعود بثلاث نقاط ثمينة من ميدان مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بعدما فاز عليه 3 – 0 ضمن مباريات المجموعة 01#دوري_أبطال_أفريقيا #الاهلى_فيتا_كلوب #الاهلي pic.twitter.com/5jWU76yUHl — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) March 16, 2021

وفي المركز السابع يأتي فريق المصري البورسعيدي برصيد برصيد 23 نقطة. بفارق نقطة وحيد مع أصحاب المركزين الثامن سموحة والتاسع غزل المحلة برصيد 22 نقطة.

بينما جاء في المركز العاشر من الترتيب فريق الجونة المتراجع في الترتيب برصيد 21 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ترتيب فيتا كلوب الكونغو الديمقراطي

كما ويحتل فريق فيتا كلوب في ثالث ترتيب الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة. بفارق 7 نقاط عن الجار المنافس مازيمبي برصيد 42 نقطة. الذي يتربع على صدارة الترتيب.

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