وثقت فتاة مصرية بالفيديو لحظة التحرش بها داخل عربة السيدات في مترو أنفاق عدلي منصور في مصر.

فتح سحاب بنطاله!

حيث تفاجأت الفتاة بشاب يجلس على المقعد المقابل لها بالعربة، وقام بفتح سحاب بنطاله وقت وجودها بمفردها. بينما كان يجلس في نهاية العربة شابان آخران لم ينتبها لما يحدث.

وظهر الشاب المتحرش بالفيديو البالغ مدته 37 ثانية، بشكل واضح، ولم ينتبه أن الفتاة قامت بتصويره، حيث. كان منشغلاً بمراقبة الشابين الجالسين في نهاية العربة، خوفاً من أن يروه.

كما قامت الفتاة بالاتصال بخطيبها وأخبرته عن تصرف الشاب المتحرش الذي طلب منها تصويره بالفيديو حتى توثق الجريمة.

خطيب الفتاة ينشر الفيديو

ونشر خطيب الفتاة الذي يدعى أحمد ناجي الفيديو على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقال إن الشاب استقل محطة قباء في الساعة 9 و16 دقيقة مساء اليوم.

وعندما انتهز المتحرش وجود الفتاة بمفردها، انتقل من المقاعد التي كان يجلس أمامها شابان وجلس في المقعد. المقابل للفتاة وتحرش بها بهذه الطريقة الحيوانية.

وسأل خطيب الفتاة متابعيه عن كيفية التصرف، فأخبروه أن عليه تحرير محضر في البداية.

سيتم ملاحقة المتهم في هذه الحالة

وقال مصدر أمني كما نقلت صحيفة “الوطن” المصرية إن الجريمة ثابتة بالفيديو وأن الفتاة يجب عليها الذهاب. إلى شرطة النقل والمواصلات في مترو الأنفاق في المحطة التي حدثت فيها الجريمة وتحرير محضر بالواقعة. وتقديم دليل الاتهام وهو الفيديو.

كما أوضح أن مهمة الشرطة هي ملاحقة المتهم والقبض عليه بعد تحرير المحضر أو حتى بعد رصد الفيديو على منصات. التواصل الاجتماعي.

متحرش المعادي

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من جريمة “متحرش المعادي” الذي أثار موجة غضب واسعة في مصر بعدما رصدته. كاميرات المراقبة وهو يتحرش بطفلة.

كما ظهر “متحرش المعادي” بالفيديو الذي نشرته السيدة التي أنقذت الطفلة عبر صفحتها على “فيسبوك”، لحظة قيامه. باستدراج الطفلة في أحد مداخل العقارات. ثم بدأ بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وقبل أن يتمادى باعتدائه، تخرج السيدة من باب إحدى الشقق وتنهره.

ودشن الناشطون حينها هاشتاجات تحت عناوين مختلفة منها، #القبض_على_متحرش_المعادي، #متحرش_الاطفال. #القبض_على_متحرش_المعادي، والتي طالبوا خلالها الشرطة بسرعة القبض على الجاني.

كما تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة في وقت لاحق من إلقاء القبض على المتحرش، وتبين أنه يدعى محمد جودت. وهو متزوج ولديه طفلان.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد تمكنت قوات الأمن من تحديد هويته من خلال فحص الكاميرات. وتم التحفظ عليه وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

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