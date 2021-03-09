البدء رسمياً في تعليم اللغة العبرية في المؤسسات التعليمية بالإمارات

بدأت السلطات الإماراتية، تعليم الإماراتيين اللغة العبرية، حسب ما ذكرت صحيفة “غلف نيوز” الاماراتية، في خطوة تجسد معنى التطبيع الذي توصلت إليه الامارات مع إسرائيل نهاية العام الماضي.

معهد جديد في دبي وأبوظبي

وأوضحت الصحيفة الاماراتية الناطقة باللغة الانجليزية، أن تعلم اللغة العبرية في دبي وأبوظبي يتم من خلال المعهد التعليمي العبري الجديد (EHI) .

وزعمت الصحيفة، أن ذلك يأتي في أعقاب زيادة الاهتمام بالثقافة واللغة اليهودية بعد توقيع اتفاقية التطبيع . بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في عام 2020.

وقال جوش ساميت، مدير المعهد، إن دورات المعاهد معتمدة ومعترف بها بالكامل ومرخصة من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) . وسيتم تقديم شهادة لكل مشارك عند الانتهاء من دورة اللغة العبرية EHI.

وحسب الصحيفة، يقدم المعهد دورات عبر الإنترنت مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفردية ومستوى الخبرة.

وأضافت الصحيفة: ” يتم تدريس الدورات مباشرة في فصل دراسي افتراضي على Zoom، حيث يتمكن المتعلمون من رؤية المعلم والتحدث إليه والكتابة على السبورة ومراجعة التمارين. والحصول على التصحيح عند الضرورة”.

وحسب الموقع الإلكتروني، فإن هناك ثلاثة مستويات من دورات اللغة العبرية المتاحة من المبتدئين إلى اللغة العبرية المتقدمة.

الطلب المتزايد

قال ساميت: “أثار اتفاق السلام الأخير بين إسرائيل والإمارات والبحرين طلبًا كبيرًا في الإمارات العربية المتحدة والبحرين ودول الخليج للمعرفة والتعليم حول اللغة والثقافة العبرية”.

وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق سلام حتى الآن بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. فإن المعهد التعليمي العبري لديه بالفعل العديد من المشاركين من المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى في دورات EHI عبر الإنترنت”.

وتابع ساميت: “إنهم يتعلمون اللغة العبرية عبر الإنترنت من المنزل من خلال فصول المعهد التعليمي العبري من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً.”

أوجه التشابه بين العربية والعبرية

وأضاف: “بالنسبة للإماراتيين هنا في الإمارات والمتحدثين باللغة العربية، من السهل جدًا تعلم العبرية لأن العديد من الكلمات العبرية والعربية متشابهة”.

وتابع: “لديهم نفس القواعد النحوية، كلاهما لغتان سامية. تعتمد كل من اللغتين العبرية والعربية على أنظمة ذات جذور ثلاثية الأحرف. وتشترك العبرية والعربية في بعض الحروف الأبجدية”.

السفير الإماراتي في إسرائيل

وفي وقت سابق، قال حساب إماراتي مختص في تسريباته الاعلامية، إن السفير الإماراتي في إسرائيل محمد آل خاجة، أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساندة أبوظبي لـ تل أبيب.

وأضاف حساب “أسرار إماراتية”، في تغريدة رصدتها “وطن”: ” محمد آل خاجة سفير الإمارات في إسرائيل أبلغ. بنيامين نتنياهو استعداد بلاده للوقوف إلى جانب الإسرائيليين ضد الإرهاب والإرهابين”.

وتساءل الحساب الإماراتي قائلاً.. :” هل كان يقصد فلسطين وشعبها ومقاومتها بكلماته هذه؟”.

استقبال حافل بطلب إماراتي

وفي وقت سابق، كشف ذات الحساب، سر الاستقبال الحافل للسفير الإماراتي في إسرائيل محمد آل خاجة، والذي احتفت فيه الإمارات وكأنه إنجاز تاريخي.

وأكد حساب “أسرار إماراتية”، أن السلطات الإماراتية طلبت من إسرائيل حصول سفيرها في تل أبيب على هذا استقبال حافل وخاص.

كما قال الحساب الإماراتي: “السلطات الإماراتية تطلب من إسرائيل حصول سفيرها في تل أبيب محمد آل خاجة على استقبال. حافل وخاص كذلك الذي حظي به مسؤولو الكيان الصهيوني داخل الإمارات مؤخراً”.

السفير يصل القدس المحتلة

وفي وقت سابق، قدم سفير الإمارات الأول في إسرائيل محمد آل خاجة أوراق اعتماده لرئيسها رؤوفين ريفلين في القدس المحتلة.

واستقبل الرئيس الإسرائيلي رسميا أول سفير إماراتي لدى الدولة العبرية بعد اتفاق تطبيع العلاقات التاريخي. الذي وقعه البلدان العام الماضي.

وخاطب ريفلين في مستهل كلمته السفير الإماراتي بالعربية ورحب به قائلا “أهلا وسهلا، سيادة السفير مرحبا بكم في أورشليم، في القدس”.

كما أضاف “الشعب الإسرائيلي فرح ويرحب بك”.

وقال الرئيس الإسرائيلي “ستكون مهمتك هذه الأكثر أهمية، الزعماء يوقعون المعاهدات لكن السلام الحقيقي والدائم تصنعه الشعوب”.

“الاتفاق التاريخي”

من جهته، أكد محمد آل خاجة أن “الاتفاق التاريخي للسلام يعمل على تضافر الجهود لتعزيز الاستقرار والأمن في منطقتنا وسيخلق مسارا أفضل”.

وأضاف “بدأت الدولتان في مواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن الإقليمي والدولي كهدف مشترك”.

وقال “سأعمل بشكل دؤوب على تعزيز الروابط السياسية بين البلدين خدمة لشعبينا وللاستقرار الإقليمي”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك