عبرت الملكة نور الحسين، عن صدمتها من الارتفاع المتزايد لإصابات فيروس كورونا في المملكة الأردنية الهاشمية. وتسجيل الأردن أرقاماً غير مسبوقة.

وقالت الملكة نور الحسين، في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رصدتها “وطن”: “ماذا يحدث في الاردن !؟”.

وأشارت إلى الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا وأنه حان الوقت لكي يتصرف الجميع بمسؤولية.

وأضافت عدد كبير جدًا من الأصدقاء والزملاء الأعزاء يموت أحباؤهم والمواطنون الآخرون.

What is happening in Jordan!? It is time for everyone to act responsibly. Too many dear friends and colleagues their loved ones and other precious citizens are perishing #Jo #Covid19 pic.twitter.com/DW0xUGzeQ9

— Noor Al Hussein (@QueenNoor) March 2, 2021