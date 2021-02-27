بعد كلنا محمد بن سلمان.. الذباب يطلق حملة مقاطعة المنتجات الامريكية ويثير سخرية واسعة

أطلق السعوديون حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. عقب تقرير الاستخبارات الامريكية الذي فضح الامير المراهق، فيما انبرى الذباب إلى تدشين هاشتاج مقاطعة المنتجات الأمريكية.

جاء ذلك على إثر إعلان الإدارة الأمريكية التقرير السري الخاص بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. بقنصلية بلاده في إسطنبول قبل أكثر من عامين.

قاطعوا بايدن وادعموا ابن سلمان

كما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من السعودية مع هاشتاق كلنا_محمد_بن_سلمان، وهاشتاق “مقاطعه_المنتجات_الامريكية. حيث أنشأت الحملات بتوجيهات من الذباب الإلكتروني السعودي.

🔴مرحلة جديدة في العلاقات الأمريكية – السعودية بعد رفع السرية عن تقرير #الاستخبارات الوطنية الأمريكية حول مقتل #جمال_خاشقجي .. 🔴 يؤكد التقرير أن #محمد_بن_سلمان وافق على عملية الاعتقال “أو” القتل للصحفي السعودي .. والذباب يغرد بعد نشر التقرير (#كلنا_محمد_بن_سلمان)😳#شاهد📸👇 pic.twitter.com/VOgeu7F699 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) February 27, 2021

وحسب السعوديين، فإن تلك الحملات تأتي رداً ما أسموه الإساءة الأمريكية لقيادات المملكة وولي عهدها محمد بن سلمان.

كما وصف البعض من السعوديين، الرئيس الامريكي بـ الاخونجي، وذلك في إشارة إلى أن بايدن يدعم جماعة الإخوان المسلمين. منذ وجوده في منصب نائب الرئيس الأمريكي خلال ولاية باراك أوباما.

هاشتاق كلنا محمد بن سلمان

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاق #كلنا_محمد_بن_سلمان، وغردوا مدافعين عنه ونافين أن يكون له دور في مقتل خاشقجي.

دعك من تفاهة التقرير، و ركز على توقيته في بداية فترة بايدن ما يمنحهم 4 سنوات قابلة للزيادة لممارسة ضغوط سياسية 👈وهو الهدف الأساسي من التقرير ماذا و إلا أين وصل التحقيق في مقتل سيدة في الكابيتول هاوس من قبل الشرطة و جرائم سجن ابوغريب و كثيرون غيرهم#كلنا_محمد_بن_سلمان #خاشقجي pic.twitter.com/vyY3rMH9PY — عبدالعزيز الرويحي HBI 🇧🇭 (@aalruwaihi1) February 27, 2021

#كلنا_محمد_بن_سلمان

كلنا محمد بن سلمان M 30 دونك

شعبك معك ومليار مسلم ياسيدي

لايهمونك لايهمونك يبطون مايصلونك

واصل مسيرك ورؤيتك وحنا معك ياسيدي #سعد_العايد pic.twitter.com/Ms0pPLEHk7 — سعد العايد (@saad55981) February 27, 2021

تقرير المخابرات الأمريكية بشأن #جمال_خاشقجي ( فضيحة بجميع المقاييس ) كيف لوكالة مثل الاستخبارات الأمريكية ( التي تعد الأشهر عالميا ) ، تستقي معلوماتها من مصادر مجهولة ولاتحمل دليل ملموس يمكن الاستناد عليه #كلنا_محمد_بن_سلمان — خالد الزعتر (@khzaatar) February 26, 2021

تقرير CIA بشأن #جمال_خاشقجي رحمه الله اعتمد على استنتاجات وعبارات ظنية، فمن البديهي جداً أن تكون جميع الأجهزة الأمنية تحت سيطرة الملك وولي العهد.

لكن متى ستتوقف هذا المزايدات وكَيل التُهم جزافًا في قضية فصل فيها القضاء السعودي علنًا وصدرت فيها الأحكام النافذة؟#كلنا_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/KGtfGudp8I — جابر القرني (@jabergarni1) February 26, 2021

استهداف المملكة العربية السعودية هو نقطة اتفاق لدى أراذل البشر من أماكن متعددة ، اعتدنا مثل ذلك منذ زمن ،، وازداد ألمهم وصراخهم بعد الإصلاحات التي يقوم بها سيدي #ولي_العهد يحفظه الله ، السعودية بتاريخها وعزها وشموخ شعبها وحنكة قادتها ستبقى دولة عظيمة 🇸🇦#كلنا_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/6TbKaq1p5V — عبدالعزيز العصيمي (@mr_abdualaziz1) February 26, 2021

ثُـقل #السعودية كدولة مؤثرة وفاعلة في المنطقة سياسيا واقتصاديا يجعل أمريكا لاتفكر ابدا في خسارة علاقتها معها بسبب اتهامات زائفة ومزايدات لاقيمة لها، خصوصا اذا علمت ماذا يعني محمد بن سلمان للشعب السعودي🇸🇦💚 #كلنا_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/Ow1Ez3zBOO — صيغة الشمري (@SighaAlshammri) February 26, 2021

القضاء السعودي قال كلمته مبكرا في قضية #خاشقجي بحضور ومتابعة أولياء الدم وتحققت العدالة، وتقرير ال CIA مجرد مادة للاستهلاك الإعلامي .#كلنا_محمد_بن_سلمان — فهد العجلان (@FahadAlajlan) February 26, 2021

ينطبق على التقرير المثل العربي (تمخض الجبل فولد فأراً)

اعدائنا كانوا مجهزين حملة ردح في قضية #جمال_خاشقجي رحمه الله فانقلبت على رؤوسهم لذلك لا تتركو لهم فرصه وعبرو عن محبتنا لقائدنا الملهم وشماتتنا بهم في تاق #كلنا_محمد_بن_سلمان يالبى الصوره يابوسلمان. pic.twitter.com/JLVQgkg6nY — تركي بن رشيد الزلامي (@talzlami) February 26, 2021

دعم سعودي للحملة

بدورها، رصدت “وطن”، عدد من التغريدات التي دعت لمقاطعة المنتجات الأمريكية، بزعم الانتصار لولي العهد السعودي وقيادة المملكة.

كلنا مع السعودية ، قادة وشعبا، واتمنى ان تقف السعودية ومعها الشعوب العربية والإسلامية وقفة جادة امام هذه البلطجة الأمريكية.#مقاطعة_المنتجات_الأمريكية#محمد_بن_سلمان https://t.co/nn3Zq5VBUP — khaled Elshafey (@kh_ahmo) February 26, 2021

يجب أن تعي إدارة بايدن أن ولي عهد المملكة #محمد_بن_سلمان خط أحمر لانسمح لكأن من كان أن يشوه سمعته فلتستعد إدارة بايدن لكساد اقتصادي بسبب غلطها على ولي العهد ورمي التهم عليه خذوا هذه من الشعب وغداً تأخذوا اقوى منها من قيادة المملكة#مقاطعه_المنتجات_الأمريكيه — م ل ت ق ى قبيلة الروثان من حرب (@mqbl4477) February 26, 2021

اطردوا السفير الامريكي مثلما فعلتم مع الكندي اين الكرامه والعزه والشأن الداخلي الذي لا نسمح التدخل به — د. رجا بنت علي بن الامام الحسن بن علي الإدريسي (@rajaaralidree) February 26, 2021

سخرية من الحملة

وفي السياق، سخر آخرون من الحملة، متسائلين عن جدوى المقاطعة إذا كان الشعب يستخدم موقع “تويتر” الأمريكي. ويغرد عبر أجهزة هواتف محمولة أمريكية الصنع.

أنتوا حاليا ثلاث أرباعكم ويمكن أكثر تغردون من الآيفون الأمريكي في برنامج تويتر الأمريكي 🙄 🤣

ً

تبون ترجعون للخيم والبعاوين !!#مقاطعه_المنتجات_الامريكيه — ناصر بيك ⚔️ (@Q8NaserBek) February 26, 2021

#مقاطعة_المنتجات_الأمريكيه

الله يقويكم ليتكم تقاطعون تويتر مره وحده — عبادي. (@abadiaaa4) February 26, 2021

#مقاطعة_المنتجات_الأمريكية 🤣 تستخفون تويتر امريكي اشهر برامج التواصل امريكية تبون تقطعون صدقتكم — Hm1995 (@Hm199515) February 26, 2021

عزل محمد بن سلمان

وفي وقت سابق، كشف الخبير القانوني والمحامي الدولي الدكتور محمود رفعت، عن وجود تحركات داخل الاسرة الحاكمة في السعودية، لإزاحة ولي العهد محمد بن سلمان من منصبه.

وقال المحامي الدولي محمود رفعت في تغريدة رصدتها وطن سرب، :” أوكد أنه توجد مجموعة من أمراء آل سعود تتأهب منذ شهور لإزاحة محمد بن سلمان “.

وأضاف رفعت أن هذه المجموعة مقبولة دولياً بصورة كبيرة. حسب قوله. واعداً بكشف تفاصيل إضافية.

مجلس تنسيقي و3 أمراء

وكان الناشط السعودي عبدالرحمن السهيمي، كشف مؤخراً عن تشكيل مجلس تنسيقي للمعارضة السعودية يضم ثلاثة أمراء من العائلة الحاكمة. يهدف إلى إزاحة الأمير محمد بن سلمان عن ولاية العهد.

وقال السهيمي في تسجيل بث على موقع يوتيوب إن المجلس تنسيقي للمعارضة السعودية ويضم 18 عضوا منهم ثلاثة أمراء. مشددا على أن هذا المجلس لا يدعو إلى اعتصامات ولا إلى عصيان مدني ولا إلى حمل السلاح، وإنما سيقتصر عمله على مراسلات. لدول العالم والهيئات الرسمية والدولية.

وأضاف أنه تمت مخاطبة البرلمانات الإسلامية والدول الخليجية، وكذلك أعضاء في الكونغرس الأميركي، بالإضافة إلى أعضاء في البرلمان الأوروبي.

وأوضح أنهم يتجهون إلى دعم الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود في ولاية العهد، على أسس تكون فيها السعودية دولة مؤسسات. ومملكة دستورية، وأن يكون فيها برلمان منتخب.

وأضاف الناشط السعودي “نطالب الملك سلمان بإزاحة ولده من كل المناصب بما فيها ولاية العهد، وأن يكلف بها الأمير أحمد بن عبد العزيز”.

وأكد على وجود 17 دولة إسلامية “مؤيدة لتوجهنا، ولكن ننتظر أن تكون البداية من الملك سلمان”.

تقرير الاستخبارات الامريكية

ورفعت الإدارة الامريكية، السرية عن تقرير الاستخبارات حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، كاشفة وقوف محمد بن سلمان. وراء إعطاء أوامر اعتقال أو قتل خاشقجي.

وقال تقرير الاستخبارات الوطنية الأميركية المكوّن من أربع صفحات والذي رفعت عنه السرية، “توصلنا إلى استنتاج مفاده أن ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان أجاز عملية في اسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي”.

وأضاف أنّ “ولي العهد اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة وأيد بصورة عامة اللجوء إلى تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته”.

السعودية ترفض التقرير!

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية رفض حكومة المملكة رفضاً قاطعاً لما ورد في التقرير الذي زود به الكونجرس بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي .

وأضافت الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: “تؤكد على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة. من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة” .

كما قالت: “لمن المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة. في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا”.

وشدد البيان على ان “المملكة ترفض أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها”

كما وتطرّق البيان الى الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبر تلك الشراكة “قوية ومتينة ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل. ونأمل أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطاراً قويًا لشراكة البلدين الاستراتيجية”.

التقرير يفضح محمد بن سلمان

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الجمعة. نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي. السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.

وقال التقرير إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في 2018. وأمر بذلك على الأرجح.

كما وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي رأى في خاشقجي تهديدا للمملكة، ودعم العنف بشكل كبير.

وأكد تقرير المخابرات أن التقييم الأمريكي قام على سيطرة ولي العهد على صنع القرار والتورط المباشر لمستشار رئيسي ودعمه للعنف لإسكات المعارضين.

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