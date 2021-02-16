مريم حسين تثير الجدل مجددا بما دعت إليه الرجال

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة مع مقطع فيديو نشرته الفنانة المغربية مريم حسين. عبر حسابها الشخصي بموقع سناب شات.

وجاء في المقطع المتداول والذي رصدته “وطن”، سؤال الفنانة المغربية لطبيبة مختصة في علم الولادة والنساء، بأن الحالة النفسية تؤثر. على موضوع الحمل لدى السيدات.

لتعلق بعدها مريم حسين بصوتها : “سمعتوا يا رجال يعني لازم تخلون حريمكم ريلاكس عشان تنتج”.

وأثارت كلمة مريم جدلا واسعا بين متابعيها، ومنهم من وجه لها انتقادات حادة.

وأشاروا إلى أن مثل هذه العبارات خادشة ولا يجب أن تصدر عنها في العام.

وشددوا في الوقت ذاته على أنها إذا كانت بصدد تقديم نصيحة طبية حقا، فلتقدمها بشكل لائق وعلمي بعيدا عن الإثارة.

زواج مريم حسين من شخصية هامة إماراتية

وكانت الفنانة المغربية مريم حسين قد أثارت موجة من الشكوك في وقت سابق من نوفمبر للعام 2020، حول ارتباطها من شخصية إماراتية مرموقة. وذلك بعد سؤال الإعلامية الكويتية مي العيدان لها حول هذا الأمر.

وقالت مي العيدان لمريم حسين خلال استضافتها ببرنامج “كشف حساب” على قناة “سكوب”، إن لديها معلومات شبه مؤكدة. بزواجها من شخصية إماراتية مرموقة.

وهو ما أصاب الفنانة بحالة الارتباك والتوتر، معلقة :”لا أستطيع أن أقول شيئاً حول هذا الموضوع”.

وتابعت مريم حسين: “الحديث عن هذا الموضوع خط أحمر، فقد جربت حين تكلمت في المرة الأولى في السوشيال ميديا. أصبح زوجي فاشلاً، لذلك لا أستطيع التكلم في الموضوع”.

ولمحت حسين إلى أن ماقالته العيدان صحيحاً. وقالت: “كل ما أستطيع قوله إنني سعيدة ومستقرة، وأتمنى أن يبقى هذا الموضوع خاص”.

وتحدثت مريم في نفس اللقاء عن تجربتها في السجن.

وقالت:”كانت تجربة جيدة. لأنني تعلمت كثيرا من أخطائي واقتربت من الله وانتظمت في الصلاة وكان درسًا أفتخر فيه”.

واستطردت: “ربما لو لم يحدث ذلك، لازداد الهبل ولم يكن لي بيت واستقرار مثل الآن”.

وكشف حسين أنها استغلت فترة وجودها بالسجن. وقامت بكتابة سيناريو مستوحى من قصص المسجونات.

وأضافت: “تعرفت عليهم وتعلمت منهم الصبر، كانت تجربة جميلة جداً.”

وفي سياق آخر، واصلت مريم استفزاز جمهورها حين نشرت مقطع فيديو وهي ترقص على الشرفة في المنتجع حيث تقيم في لبنان حالياً.

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وظهرت حسين بالفيديو الذي رصدته “وطن” وهي ترتدي روب الاستحمام وترقص على أغنية “محسومة” لبدر الشعيبي وبشار الشطي.

ما أثار موجة انتقادات ضدها.

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