صراع الصدارة المان يونايتد يتراجع وتشيلسي يستمر بالصعود في ترتيب الدوري الإنجليزي

تراجع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في صدارة ترتيب الدوري. بعد سقوطه في فخ التعادل أمام منافسه المستضيف “وست بروميتش “. ضمن منافسات الأسبوع ال 24 من دوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج” الموسم الجاري.

ليتسع بتلك النتيجة التي هي بطعم الخسارة لفريق المان يونايتد ” الشياطين الحمر”. بفارق كبير عن المتصدر المان سيتي الذي يتربع على صدارة ترتيب الدوري الممتاز.

هدف التقدم لفريق المستضيف

ونجح فريق وست بروميتش من تسجيل هدف التقدم في وقت زمني قياسي. مع بدء انطلاقة صافرة حكم المباراة ليأتي الهدف في الدقيقة الثانية. من أحداث الشوط الأول عن طريق اللاعب السنغالي ” مباي دياني” 29 عاماً في شباك الضيف المان يونايتد الإنجليزي.

بينما عاد فريق المان يونايتد ” الشياطين الحمر” من تسجيل هدف التعادل في شباك منافسه بروميتش الإنجليزي مع نهاية أحداث الشوط الأول. بواسطة هداف الفريق البرتغالي ” برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز” 26 عاماً.

المحاولات الفاشلة لكلا الفريقين

وحاول فريق المان يونايتد العودة إلى أجواء المباراة من خلال الضغط على الفريق المنافس طيلة مجريات أحداث الشوط الثاني. مع صمود الفريق بروميتش الإنجليزي أمام تلك المحاولات التي لم تكتب لها النجاح في إحراز هدف الفوز في شباك الفريق.

كما وفشل فريق وست بروميتش من الوصول إلى مرمى فريق الضيف المان يونايتد في أحداث الشوط الثاني. مع تهديده شباك الضيف مرات عديدة دون جدوى.

مدرب المان يونايتد

وقال المدرب النرويجي “جونار سولشاير” المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي 47 عاماً عقب خسارة الفريق. قائلاً: ” الفريق لا يستحق الثلاث النقاط بعد سقوطه في فخ التعادل ضد وست بروميتش الإنجليزي. لم نفعل ما يكفي للفوز بالمباراة “.

"لم نفعل ما يكفي للفوز بالمباراة. كسب ثلاث نقاط في الدوري الإنجليزي يتطلب دائمًا الكثير من الأشياء، الجودة والإيقاع والسلوك".#يونايتد #وست_بروميتش_يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) February 14, 2021

كما وأردف المدرب سولشايز، ” بصفتي مهاجمًا سابقًا، أود أن أقول إنه هدف، ولكن في مباراة أخرى تفوق هاري ماجواير على مدافع وتم إلغاء الهدف، إنها مجرد مسألة وضوح، أنا لا أقول ذلك خطأ”.

وأوضح سولشايز بعد تراجع فريقه في ترتيب. وتربع جاره المنافس المان سيتي الذي يتربع على صدارة الدوري، قائلاً: ” “نحن أقرب فريق من المُتصدر وعلينا تحدي الفريق الذي أمامنا، لن ندع مان سيتي يهرب أكثر، دعونا نبني ونفوز بالمباريات ونضع مانشستر سيتي تحت الضغط”.

الهجمة العنصرية لمارسيال

وقد تعرض اللاعب الفرنسي ذو الأصول الأفريقية ” أنتوني مارسيال” 25 عاماً، المهاجم في فريق المان يونايتد لهجمة عنصرية عبر حسابه الخاص على “الإنستغرام” بعد خسارة تعثر فريقه أمام فريق بروميتش الإنجليزي.

وقد نشر عدد من متابعيه رسائل ورموزاً عنصرية على صوره الشخصية، وباستخدام حرف “N” في اختصار لكلمة “Negro” والتي يعني الزنجي، ليتم إزالة المنشور وحذفه من قبل المشرفين على إدارة منصة الإنستغرام.

عقوبات صارمة وحذف حسابات

كما وأعلنت إدارة ” الفيسبوك”و “إنستغرام”، أنها ستقوم بفرض عقوبات أكثر صرامة. بما في ذلك حذف الحسابات، لمنع الرسائل المسيئة على منصتها بعد العدد المتزايد من تلك القضايا، عقب تصرح صحفي لها نقله شبكة “سكاي سبورت نيوز” الرياضية.

ويتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 53 نقطة الذي يحافظ على عرش صدارة الترتيب، متخطياً فريق المان يونايتد ” الشياطين الحمر”. الذي سقط مؤخراً في التعادل الإيجابي أمام منافسه وست بروميتش الإنجليزي بفارق 7 نقاطعن المتصدر ليحتل ثاني الترتيب برصيد 46 نقطة.

أمام المركز الثالث يحتل ليستر سيتي الذي يقدم أداء جيداً خلال الموسم الجاري متساوياً بذلك مع فريق المان يونايتد برصيد 46 نقطة.

وبفارق خمس نقاط عن حامل اللقب السابق فريق ليفربول الإنجليزي برصيد. بفارق خمس نقاط، ليحتل المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

صعود فريق تشيلسي

وفي المركز الخامس يحتل فريق تشيلسي برصيد 39 نقطة، أما في المركز السادس فريق وست هام يونايتد برصيد 39 نقطة. متساوياً مع فريق تشيلسي الذي رجع بعد تعثرات في بداية منافسات الدوري، أما في المركز السابع إيفرتون 37 نقطة.

كما ويحتل في المركز الثامن فريق توتنهام برصيد 37 نقطة، أمام في المركز التاسع يحتل فريق أستون فيلا الإنجليزي برصيد 37 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق توتنهام ” السيبرز” في المركز التاسع من الترتيب.

أمام في المركز العاشر يحتل فريق أرسنال الإنجليزي برصيد 34 نقطة، وفي المركز الحادي عشر يحتل فريق ليدز الإنجليزي برصيد 32 نقطة.

بينما في المركز الثاني عشر وولفرهامبتون برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن فريق ليدز المتراجع في ترتيب الدوري، وفي المركز الثالث عشر يأتي فريق كريستال بالاس متساوي بعدد النقاط مع فريق ساوثهامبتون.

أما في مركز الرابع عشر ساوثهامبتون برصيد 29 نقطة، أمام في المركز الخامس والسادس عشر فريقا بيرنلي وبرايتون بنفس عدد النقاط برصيد 26 نقطة.

لكن يحتل فريق فولهام في المركز الثامنة عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 18 نقطة.

وفي المركز التاسع عشر والأخير في جدول الترتيب وست بروميتش برصيد 13 نقطة، أما في أدني الترتيب يحتل فريق شيفيلد يونايتد برصيد 11 نقاط.

ويتربع النجم المصري المهاجم في فريق ليفربول الإنجليزي رغم أداء الفريق الباهت هذا الموسم. على صدارة الهدافين برصيد17 هدفاً.

وبفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسه هداف فريق المان يونايتد البرتغالي ” برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز” 26 عاماً. الذي يحتل المركز الثاني برصيد 14 هدفاً.

كما ويأتي اللاعب البريطاني في فريق إيفرتون الإنجليزي “دومينيك كالفيرت” 23 عاماً، في ثالث الترتيب برصيد 13 هدفاً. متساوياً مع المهاجم الكوري الجنوبي في فريق توتنهام هيونج سون. بنفس عدد الأهداف بالدوري الإنجليزي.

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