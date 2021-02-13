بداية مفاجئة .. وخبر سار لعشاق القلعة البيضاء الزمالك المصري

رغم إصابته في أولى مواجهته مع فريقه الزمالك المصري في دوري أبطال أفريقيا أمام منافسه البطل الجزائري مولودية الجزائر.

والتي انتهت بالتعادل السلبي الذي خيم على أجواء أحداث اللقاء بين كلا الفريقين في مباراة شهت الضغط والقوة على أرضية كرة القدم المستديرة.

عاد اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي 28 عاماً، إلى المشاركة الجماعية مع فريق الزمالك استعدادًا لمواجهة فريق الإسماعيلي يوم الأربعاء القادم في منافسات الدوري المصري الممتاز.

بعد تعرض اللاعب للإصابة بالالتواء في كاحل القدم وتورم بسيط يوم أمس الجمعة في مشاركته مع الفريق في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ملخص المباراة: 📽️ مولودية الجزائر يقتنص نقطة ثمينة خارج الديار أمام الزمالك وصيف النسخة الماضية. 🇪🇬🆚🇩🇿#TotalCAFCL | #ZSCMCA pic.twitter.com/RVHhMLtTni — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 12, 2021

الكشف الطبي للزمالك المصري

وأكد رئيس الجهاز الطبي في فريق الزمالك المصري محمد أسامة في تصرح صحفي له، بأن إصابة اللاعب فرجاني ساسي بسيطة ولا تحتاج إلى إجراء أشعة لها بعد تعرضه للإصابة الأخيرة في أولى مواجهات دوري الأبطال.

وأردف الطبيب أسامة، قائلاً: ” يمكن للاعب ساسي أن يشارك فريقه في التدريبات الجماعية، وخوض في تشكيلة الفريق في مواجهة فريق الإسماعيلي المصري القادمة”.

من جانبه منح المدرب البرتغالي “جايمي باتشيكو” 62 عاماً، لكافة اللاعبين اليوم بعد مواجهتهم يوم أمس مولودية الجزائر في أولى مواجهاته في دوري المجموعة الرابعة من مسابقة أبطال أفريقيا.

ليستأنف التدريب الجماعي للفريق يوم غدٍ الأحد استعدادًا لمباراة قمة الجولة ال13من الدوري المصري الممتاز أمام منافسه الإسماعيلي المتراجع في جدول الترتيب، رغم بياناته الأخيرة واستهجانه للظلم بسبب الأخطاء التحكيمية وتقنية الفار خلال الموسم الجاري.

لقب أبطال أفريقيا

ويطمح المدرب البرتغالي باتشيكو من التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا مع تمنيه أن يواجه غريمه التقليدي للمرة الثانية على التوالي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم تلقيه الخسارة الموسم الماضي وحصول منافسه الأهلي المصري على اللقب للمرة التاسعة خلال مسيرته الكروية.

مباريات اليوم في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 👇#TotalCAFCL pic.twitter.com/Ak8Sknmi0S — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 13, 2021

النجم السابق أحمد عيد

وغرد النجم السابق في صفوف نادي الزمالك المصري أحمد عيد عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي ” توتير”، قائلاً: ” الكرة مش عاوزة تدخل آه بس لو بتحترمها هتديلك ولسه بدري على الدوري”.

وأردف اللاعب عيد، ” إن شاء الله إللي جاي أفضل، بس أي فريق بكسب ال 3 ماتشات في ملعبه بيصعد، بس إحنا دايماً بنصعبها على نفسينا، وفي الأخر الانضباط سر النجاح”.

وقد تعادل فريق الزمالك المصري أمام منافسه المولودية الجزائري في أولى مواجهاته على ميدانيه ملعب ” استاد القاهرة الدولي”.

تشكيلة فريق الزمالك المصري

ولعب المدير الفني لفريق الزمالك المصري البرتغالي “جايمي باتشيكو” 62 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه القوي الضيف “مولودية الجزائر”، في مركز حراسة المرمى المصري محمد أبو جبل.

أما في مركز خط الدفاع للفريق البيضاوي سيكون كلاً من: المصري أحمد فتوح، واللاعب محمود حمدي الونش، واللاعب محمود علاء، بالإضافة إلى إشراك اللاعب حازم إمام.

وفي مركز خط الوسط جاء كلاً من: اللاعب التونسي فرجاني ساسي، والمصري طارق حامد، ومواطنه إمام عاشور، ومحمود عبد الرازق ” شيكابالا”، إلى جانب إسلام جابر.

بينما لعب فريق الزمالك المصري بثلاثي الهجوم في التشكيلة الأساسية كلاً من: اللاعب المغربي أشرف بنشرقي، والمصري يوسف أوباما، والمصري أحمد السيد زيزو، وأسامة فيصل ومروان حمدي.

عودة اللاعبين للفريق

وشهد اللقاء عودة لاعبي فريق الزمالك المصري الذين غابوا عن مشاركتهم في الدوري المصري الممتاز في عدد من المباريات. حيث عاد التونسي فرجاني ساسي بعد تعرضه للإيقاف. وكذلك عاد اللاعبين المغربي أشرف بنشرقي والمصري أحمد فتوح بسبب تعرضهم للإصابة.

بينما غاب عن تشكيلة الزمالك البيضاوي المصري المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري لعدم قيده في قائمة الفريق والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

تهنئة الزمالك لغريمه الأهلي المصري

وتلقى فريق الأهلي المصري برقيات التهنئة من الجهاز الفني للزمالك المصري، بعدما حصد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة هذا العام 2020-2021، بعد فوزه على فريق “بالميراس” البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ركلات الترجيح.

وقد تمنى مدرب فريق الزمالك المصري البرتغالي ” جايمي باتشيكو” مواجهة فريق الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا مرة أخرى في نهائي البطولة.

وأردف المدرب البرتغالي، قائلاً: ” أثق في قدرات جميع اللاعبين من أجل تحقيق الفوز في لقاء اليوم أمام منافسه مولودية الجزائر، وحصد النقاط الثلاث لاعتلاء صدارة الترتيب في المجموعة القوية”.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 26 نقطة بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين دون رد ليحافظ على صدارة الترتيب.

بينما يأتي فريق الأهلي المصري في المركز الثاني المؤجلة مبارياته في الدوري نتيجة مشاركته في مسابقات كأس العالم للأندية في العاصمة القطرية الدوحة برصيد 21 نقطة، ويحتل في المركز الثالث فريق المصري البورسعيدي برصيد 20 نقطة.

صعود سيراميكا وتراجع الإسماعيلي ودجلة

بينما عاد فريق سيراميكا كيلو باترا إلى المنافسة على صدارة الترتيب في المركز الرابع برصيد 19 نقطة، متساوياً بتلك مع فريق الجونة المصري الذي يحتل ترتيب المركز الخامس من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفي المركز السادس يأتي فريق بيراميدز المصري برصيد 18 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المنافس الجونة في جدول الترتيب.

وفي المركز السابع يحتل فريق إنبي المصري المتراجع في ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، متساوياً بذلك مع منافسه مصر المقاصة الذي يحتل المركز الثامن بنفس عدد النقاط.

أما في المركز التاسع فيأتي فريق سموحة المصري برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن صاحب المركزين السابقين في ترتيب الدوري الممتاز، وفي المركز العاشر يأتي فريق الاتحاد السكندري برصيد 14 نقطة، متساوياً في نفس عدد النقاط مع غزل المحلة الذي يحتل المركز الحادي عشر.

ترتيب الفريق المنافس المولودية الجزائر

ويحتل فريق “مولودية الجزائر” في ترتيب المركز السابع من دوري الدرجة الأولى الممتازة من الدوري الجزائري، برصيد 19 نقطة، بفارق كبير عن المتربع على صدارة عرش الترتيب فريق وفاق سطيف برصيد 27 نقطة.

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