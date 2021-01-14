تسبب الكاتب والسيناريست المصري تامر حبيب، بموجة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد كتابته رسالة إلى “عزرائيل” يطالبه فيها بإجازة يومين أو يوم في الأسبوع.

تامر حبيب تجاوز الخطوط الحمراء

وقال تامر حبيب في نص رسالته التي نشرها عبر منشور بحسابه الشخصي بفيسبوك ورصدتها (وطن) وأثارت ردود أفعال عديدة: “يا أستاذ عزرائيل، ممكن بس يومين أو حتي يوم واحد أجازة في الأسبوع.. عشان كده على أخر يناير مش هلاقي حد أعزي فيه.. ده لو حضرتك ماشرفتنيش بالزيارة.”

وتأتي رسالة الكاتب المصري بالتزامن مع عدة حالات وفاة ضربت الوسط الفني بسبب الفيروس، منها مؤخراً الفنان هادي الجيار والكاتب وحيد حامد.

ردود فعل غاضبة

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع منشور الكاتب المصري، موجهين عبارات انتقاد منها وصفت بـ”اللاذعة” ضد محتوى رسالته، مطالبين إياه بحذف تلك الرسالة.

رسالة من تامر حبيب لملك الموت😐🙄 استغفرك ربي واتوب اليك

لساني سكت مش عارفة اعلق .. pic.twitter.com/Wteepis2Ys — تمر (@t25619m11292) January 13, 2021

ومن تلك التعليقات ما قاله أحد النشطاء والذي وجه رسالة للكاتب حبيب قال فيها: “للعلم يا استاذ تامر يا فنان يا عالمي يا مثقف،هو مسموش عزرائيل على فكرة ده مبدئياً، اسمه ملك الموت”.

وتابع: “ده اسمه الأجل وساعة محددة لكل واحد، والكورونا والأمراض والحوادث وموت الفجأة وهبوط حاد في الدورة الدموية وغيرها هي مجرد أسباب، ف ياريت ننقي الألفاظ اللي بنتكلم بيها علشان الابتلاء اللي احنا فيه ده يزول وربنا يسلمنا جميعاً”.

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رد دار الافتاء المصرية

هذا ونشرت دار الإفتاء المصرية عقب تغريدة الكاتب حبيب منشوراً عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، لم تشر به تصريحاً للكاتب حبيب، وإنما قالت :”ملك الموت أوكل الله تعالى إليه مهمة قبض الأرواح بمراده تعالى في الوقت الذي قدَّرهُ وعلى الحال التي كتبها؛ فهو عبدٌ لله خاضعٌ لسلطانه مطيعٌ لأمره كسائر الملائكة الكرام في الامتثال والتَّوَجُه والإذعان، قال تعالى: (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ).

وتابعت مشيرة إلى أن عقيدة المؤمن في الموت أنه حق، وأن الله كتبه على كل مخلوق؛ قال تعالى: (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ). وعقيدة المؤمن أنَّ نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها، قال صلى الله عليه وسلم: “(نَفَثَ رُوحُ الْقُدُسِ فِي رُوعِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ أَجَلَهَا وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ)”.

وأضافت دار الإفتاء المصرية بمنشورها: ” إننا نُدرك ما قد يصيب الإنسان عندما يفقد عزيزًا من الاضطراب وفقد التوازن؛ وندرك كذلك عِظَمَ الفاجعة التي طالت الكثيرين هذه الأيام؛ لكن السلوى والأمان في العودة إلى الله تعالى والتعلق بأستار رحمته وسعة فضله والثقة في أن الراحة والسعادة الحقيقية إنما هي فيما أعده تعالى لعباده المؤمنين الصابرين من نعيم مقيم”.

ارتفاع في نسبة الاصابة بكورونا

وتشهد دولة مصر ارتفاعاً في نسب الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد19″، حيث وبحسب آخر إحصائية ليوم أمس الأربعاء، وصل عدد المصابين إلى أكثر من 152 ألفاً و719 حالة، وأكثر من 8365 حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس.

كما تسبب الفيروس بوفاة عديد من الفاعلين في الوسط الفني من فنانين وكتاب، منهم رجاء الجداوي، وفايق عزب، ومؤخراً الفنان هادي الجيار.

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