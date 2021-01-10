اعتصام المعلمين
اعتصام المعلمين
Videoالهدهد

فيديو صادم من الأردن وحملة اعتقالات جديدة بصفوف المعلمين لنشر الرعب بينهم ومنع التظاهرات

كتب وطن
0

منعت قوات الأمن الأردنية اليوم، الأحد، اعتصاماً للمعلمين الأردنيين أمام مجلس النواب بالعاصمة الأردنية عمان للتضامن مع نقابة المعلمين.

اعتقال المعلمين وفض اعتصامهم

وبحسب ما أوردت مصادر أردنية فإن قوات الأمن قامت باعتقال عدد من المعلمين المعتصمين، وذلك أثناء فض الاحتجاج أمام المجلس.

شرعية شرعية

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الاحتجاج الذي قام به المعلمون الأردنيون، وقيام عناصر الأمن بالاعتداء عليهم أثناء فض الاعتصام، وهتافات لهم مثل “شرعية شرعية، ويا الله ما النا غيرك يا الله، وعاش المعلم”.

مداهمة مقرات النقابة واعتقال الاعضاء

ويشار إلى أنه في 25 يوليو 2020، داهمت الشرطة مقر النقابة في عمان و11 من فروعها في مختلف أنحاء البلاد، وأغلقتها، واعتقلت جميع أعضاء مجلس النقابة الـ 13 لأسباب قانونية مشكوك فيها.

اقرأ أيضاً: هل حرضت الإمارات ملك الأردن ضد نقابة المعلمين؟.. هذا ما حدث وسر زيارة عبدالله الثاني الخاطفة لأبوظبي

كما منعت السلطات الأردنية الاحتجاجات أو فرّقتها بالقوة في مدن في أنحاء البلاد منذ ذلك التاريخ.

التحقيق مع أعضاء النقابة

ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة تشمل اتهامات بـ”تجاوزات مالية” و”إجراءات تحريضية”، فيما ينفي المتهمون صحة تلك التهم.

ويُذكر أن السلطات الأردنية أيضاً اعتقلت العديد من المعلمين والمحتجين الآخرين وأبقت بعضهم في الاحتجاز.

وفي 23 أغسطس، أفرجت السلطات عن أعضاء مجلس النقابة بعد شهر من احتجازهم.

واتهمت الحكومة الأردنية أكثر من مرة جماعة الإخوان المسلمين باختطاف النقابة ، والسيطرة على القرار فيها، لكن الجماعة تنفي هذه الاتهامات وتقول إن قضية النقابة قضية مطالبية وشأن نقابي داخلي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

في الأردن.. مواطن فاض به الكيل يشعل النار في نفسه وسط عمان و”الموت أرحم”

الهدهد

مهزلة بالأردن.. حل نقابة المعلمين وحبس مجلس إدارتها والملك أمر بجعلهم عبرة حتى لا…

حياتنا

الأردنيون يستيقظون على جريمة مروعة هزّت مخيم البقعة .. طعن سيدة حامل وطفلها حتى…

الهدهد

سجن مدير موقع إخباري في الأردن لنشره مقالاً “فضح” فيه ما فعله مسؤولين…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.