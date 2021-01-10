فيديو صادم من الأردن وحملة اعتقالات جديدة بصفوف المعلمين لنشر الرعب بينهم ومنع التظاهرات

منعت قوات الأمن الأردنية اليوم، الأحد، اعتصاماً للمعلمين الأردنيين أمام مجلس النواب بالعاصمة الأردنية عمان للتضامن مع نقابة المعلمين.

اعتقال المعلمين وفض اعتصامهم

وبحسب ما أوردت مصادر أردنية فإن قوات الأمن قامت باعتقال عدد من المعلمين المعتصمين، وذلك أثناء فض الاحتجاج أمام المجلس.

عاجل| جيبيولياه، بالفيديو، لحظة اعتقال تائب نقيب المعلمين د.ناصر نواصرة وعدد من المعلمين pic.twitter.com/FBEvukmNwq — الأردنية نت (@alurdunyya) January 10, 2021

شرعية شرعية

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الاحتجاج الذي قام به المعلمون الأردنيون، وقيام عناصر الأمن بالاعتداء عليهم أثناء فض الاعتصام، وهتافات لهم مثل “شرعية شرعية، ويا الله ما النا غيرك يا الله، وعاش المعلم”.

قبل قليل| الأمن يمنع معلمين من تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، ويعتقل عددا من المشاركين. #نقابة_المعلمين #الأردن pic.twitter.com/Op2mI5Ynj0 — Hadeel Seddiq هديل صديق (@Hadeelhajmohd) January 10, 2021

مداهمة مقرات النقابة واعتقال الاعضاء

ويشار إلى أنه في 25 يوليو 2020، داهمت الشرطة مقر النقابة في عمان و11 من فروعها في مختلف أنحاء البلاد، وأغلقتها، واعتقلت جميع أعضاء مجلس النقابة الـ 13 لأسباب قانونية مشكوك فيها.

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كما منعت السلطات الأردنية الاحتجاجات أو فرّقتها بالقوة في مدن في أنحاء البلاد منذ ذلك التاريخ.

التحقيق مع أعضاء النقابة

ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة تشمل اتهامات بـ”تجاوزات مالية” و”إجراءات تحريضية”، فيما ينفي المتهمون صحة تلك التهم.

ويُذكر أن السلطات الأردنية أيضاً اعتقلت العديد من المعلمين والمحتجين الآخرين وأبقت بعضهم في الاحتجاز.

وفي 23 أغسطس، أفرجت السلطات عن أعضاء مجلس النقابة بعد شهر من احتجازهم.

واتهمت الحكومة الأردنية أكثر من مرة جماعة الإخوان المسلمين باختطاف النقابة ، والسيطرة على القرار فيها، لكن الجماعة تنفي هذه الاتهامات وتقول إن قضية النقابة قضية مطالبية وشأن نقابي داخلي.

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