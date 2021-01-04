“9 آلاف دولار وبوسة رأس”.. “شاهد” ماذا فعل شاعر قطري شهير عقب سماعه خبر فتح الحدود السعودية!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدة مقاطع فيديو توثق الفرحة العارمة لمواطنين قطريين، عقب إعلان المصالحة السعودية القطرية.

وظهر بأحد الفيديوهات التي رصدتها “وطن”، مجموعة من القطريين يستمعون إلى بيان وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح؛ وفور إعلانه فتح الحدود بين قطر والسعودية، قفزوا من الفرحة وصفقوا وهللوا هاتفين “الله أكبر”، وبدأوا بالرقص على أنغام الشيلات السعودية.

30 ألف ريال “بشارة”

وبفيديو آخر، كشف الشاعر القطري حمد آل جميلة أنه قام بمنح 30 ألف ريال قطري (ما يقارب 9000 دولار أمريكي)، للشخص الذي قام بإخباره عن المصالحة القطرية السعودية.

البشارة بـ #المصالحة_الخليجية في قطر مصدر فرحة تنافس عليها الصغير قبل الكبير. 😍 سعيدين بـ #فتح_الحدود اليوم المساء🤩 pic.twitter.com/TtlzPD69BE — sara ahmed (@sarah_a_92) January 5, 2021

كما ظهر مواطنون قطريون يضعون أغاني وطنية سعودية في سياراتهم، ويستمعون إليها، مرفقين مقاطعهم بتعليقات تعبر عن سعادتهم بالمصالحة الخليجية، فكتب أحدهم: “خليجنا واحد”، وعلق آخر: “من الفرحة نسيت أغراضي في المعرض”.

وظهر آخرون يحملون أعلام قطر والسعودية ويرفعونها في الشوارع ويسيرون بها في مسيرات منظمة بالسيارات، وذلك احتفالًا بالاتفاق الخليجي.

اقرأ المزيد: “شاهد” “يلا نروح”.. “شاهد” ماذا فعل طفل قطري حين علم خبر فتح الحدود مع السعودية وأثار ضجة واسعة!

فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية

يأتي ذلك في أعقاب إعلان دولة الكويت انتهاء الحصار المفروض على دولة قطر، واستئناف العلاقات بينها وبين السعودية، وفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بينهما.

جاء ذلك في بيان متلفز تلاه وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح مساء أمس الاثنين.

📸#شاهد| وزير الخارجية الكويتي: فتح الأجواء الجوية والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية #السعودية ودولة #قطر اعتباراً من مساء اليوم الإثنين.#القمه_الخليجيه_ال41 pic.twitter.com/7e3mQt44RY — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) January 4, 2021

محمد بن سلمان: القمة ستترجم التطلعات في لم الشمل

وفي ذات السياق، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية مساء أمس إن قمة مجلس التعاون الخليجي ستكون “قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار”.

وأضاف أن القمة ستترجم تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في “لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا”.

أمير قطر يرأس وفد بلاده الى السعودية

من جهته، قال الديوان الأميري في قطر إن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيترأس وفد بلاده في قمة مجلس التعاون اليوم في السعودية.

هيثم بن طارق

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عدم حضور السلطان هيثم بن طارق القمة الخليجية الـ41 التي ستُعقد اليوم في السعودية .

نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم – أبقاه الله – يغادر البلاد غدا صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد السلطنة في مؤتمر #القمة_الخليجية_الـ41 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 4, 2021

وقالت الوكالة عبر حسابها الرسميّ في “تويتر” إنّ نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء السيد فهد بن محمود آل سعيد سيغادر نيابة عن السلطان هيثم بن طارق متوجها إلى السعودية لترؤس وفد السلطنة في مؤتمر القمة الخليجية الـ41.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك