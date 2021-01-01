“يمكن أن يحدث في أية لحظة” .. هذا ما كشف ضابط اسرائيلي عن الإنفجار القادم بين حزب الله واسرائيل

قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، الجمعة، إن معلومات تشير إلى إمكانية انفجار وشيك للجبهة الشمالية بين إسرائيل و”حزب الله” اللبناني، ونشوب حرب “قد تستمر لعدة أيام”.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير، أن التصعيد “يمكن أن يحدث في أية لحظة”.

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ونقلت الصحيفة على لسان ضابط بارز في القيادة الشمالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه على جيش بلاده الاستعداد الدائم لاحتمالية اندلاع حرب مع حزب الله اللبناني، بشكل خاص، أو انفجار على الحدود الشمالية الإسرائيلية، بوجه عام، وذلك على خلفية إنهاء إسرائيل لعام دراماتيكي على تلك الحدود.

وأشارت الصحيفة إلى أن “حزب الله” سيواصل محاولاته التي نفذها خلال العام الماضي، ردا على مقتل أحد عناصره في هجوم إسرائيلي وقع بالقرب من مطار دمشق الدولي، حيث نقلت على لسان الضابط أن الحزب اللبناني لم ينس تلك الواقعة، وسيحاول مجددا التصعيد أمام الجيش الإسرائيلي.

ولفت الضابط الإسرائيلي البارز إلى أن حزب الله حاول تنفيذ عملية تسلل على جبل الشيخ في سبتمبر/أيلول الماضي، ولكن الجيش الإسرائيلي لم يرغب، آنذاك، في التصعيد، معتبرا أن الوقت لم يكن مناسبا للرد على “حزب الله”، وإنه بعث برسالة حادة إلى الحزب اللبناني بأنه لن يتوانى عن الرد، مرة أخرى.

وفي 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذر رئيس المجلس التنفيذي في ​”حزب الله” اللبناني،​ “​هاشم صفي الدين” من أن احتمال الحرب مع إسرائيل مازال قائما.

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