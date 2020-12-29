الديوان الملكي
الديوان الملكي
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أمير سعودي شهير يقتحم الديوان الملكي عنوة على الملك سلمان وولي عهده

كتب وطن
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كشف حساب سعودي شهير، تفاصيل اقتحام أحد أمراء آل سعود في الرياض، ودخوله عنوة إلى القصر الملكي دون معرفة الأسباب التي دفعته لذلك.

أمير سعودي يقتحم الديوان الملكي

وقال حساب “دبلوماسي قديم”، الذي يتابعه الآلاف على تويتر، في تغريدة رصدتها “وطن”: “أمير يقتحم بوابة الديوان الملكي بالرياض قبل قليل، نوافيكم بالمستجدات واسم الأمير حال وروده”.

تفاصيل اقتحام امير الديوان الملكي

وقال حساب دبلوماسي قديم إن بن محمد بن سعود الكبير اقتحم الديوان الملكي عنوة، فيما لم يوضح أسباب وتفاصيل الاقتحام ولا مصير الأمير السعودي بعد ما أقدم على فعلته.

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ردود فعل حول حادثة الاقتحام

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدات “دبلوماسي قديم”، معبرين عن خوفهم من المصير المجهول الذي ينتظر الأمير والذي قد يصل إلى حد إعدامه بقرار من ولي العهد الذي اعتقل عدد كبير من الأمراء.

من هو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير

والأمير سعود هو نجل الأمير فهد بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير، الرئيس السابق للهيئة العامة للطيران المدني السعودي، ويعد الأمير فهد بن عبد الله ابنا للطيران المدني من خلال خبراته العسكرية وبداياته كطيار حربي، ومن ثم تدرجه في وظيفته الإدارية، مرورا بإدارته للعمليات الحربية التي تعتبر موقعا استراتيجيا مهما في القطاع العسكري، حتى توليه منصب مساعد وزير الدفاع والطيران لشؤون الطيران المدني. في عهده تمت عملية تحويل الهيئة من حكومية بحتة إلى مستقلة عن ميزانية الدولة.

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الجدير ذكره، أن في حادثة مماثلة أقدم على اعتقال عدد من الأمراء من أحفاد سعود الكبير وذلك بعد أن تجمهروا داخل الديوان الملكي قبل نحو عامين، وعبروا عن رفضهم لإلغاء إعفاء الأمراء من دفع فواتير الكهرباء، وهو ما دفع السلطات لاعتقالهم.

 

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