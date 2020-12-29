أمير سعودي شهير يقتحم الديوان الملكي عنوة على الملك سلمان وولي عهده

كشف حساب سعودي شهير، تفاصيل اقتحام أحد أمراء آل سعود الديوان الملكي في الرياض، ودخوله عنوة إلى القصر الملكي دون معرفة الأسباب التي دفعته لذلك.

أمير سعودي يقتحم الديوان الملكي

وقال حساب “دبلوماسي قديم”، الذي يتابعه الآلاف على تويتر، في تغريدة رصدتها “وطن”: “أمير يقتحم بوابة الديوان الملكي بالرياض قبل قليل، نوافيكم بالمستجدات واسم الأمير حال وروده”.

خــــــاص : أمير يقتحم بوابة الديوان الملكي بالرياض قبل قليل !!! نوافيكم بالمستجدات وإسم الأمير حال وروده — دبلوماسي قديم ✪ (@d_iplo) December 28, 2020

تفاصيل اقتحام امير الديوان الملكي

وقال حساب دبلوماسي قديم إن الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير اقتحم الديوان الملكي عنوة، فيما لم يوضح أسباب وتفاصيل الاقتحام ولا مصير الأمير السعودي بعد ما أقدم على فعلته.

الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير — دبلوماسي قديم ✪ (@d_iplo) December 28, 2020

ردود فعل حول حادثة الاقتحام

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدات “دبلوماسي قديم”، معبرين عن خوفهم من المصير المجهول الذي ينتظر الأمير والذي قد يصل إلى حد إعدامه بقرار من ولي العهد محمد بن سلمان الذي اعتقل عدد كبير من الأمراء.

رحمه الله كان شجاعا وقدم حياته لاجل الخير — Bsam sy (@ZU6SqwE3mQHnNjx) December 28, 2020

و ماهي دلالة الاسم؟

لا يكون علي راسه ريشة 😂 — Freedom Lover عاشق للحرية (@world_sitizen_2) December 29, 2020

اللهم أشعلها بينهم يارب — Mohamed (@jojohanan1) December 28, 2020

من هو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير

والأمير سعود هو نجل الأمير فهد بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير، الرئيس السابق للهيئة العامة للطيران المدني السعودي، ويعد الأمير فهد بن عبد الله ابنا للطيران المدني من خلال خبراته العسكرية وبداياته كطيار حربي، ومن ثم تدرجه في وظيفته الإدارية، مرورا بإدارته للعمليات الحربية التي تعتبر موقعا استراتيجيا مهما في القطاع العسكري، حتى توليه منصب مساعد وزير الدفاع والطيران لشؤون الطيران المدني. في عهده تمت عملية تحويل الهيئة من حكومية بحتة إلى مستقلة عن ميزانية الدولة.

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الجدير ذكره، أن في حادثة مماثلة أقدم ولي العهد السعودي على اعتقال عدد من الأمراء من أحفاد سعود الكبير وذلك بعد أن تجمهروا داخل الديوان الملكي قبل نحو عامين، وعبروا عن رفضهم لإلغاء إعفاء الأمراء من دفع فواتير الكهرباء، وهو ما دفع السلطات لاعتقالهم.

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