أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء العراقية اليوم، الأحد، عن اعتقال عائلة الطفل المعنف في كربلاء والذي انتشر له مقطع فيديو يتعرض للتعذيب من قبل عائلته.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق اعتداء امرأة على طفل في سنواته الأولى من العمر، وقيامها بضربه بشكل عنيف وشتمه، دون الاكتراث لطفولته والجريمة التي تقوم بها بحقه.

الطفل المعنف في كربلاء وتوجيهات وزير الداخلية

وقالت قيادة الشرطة في بيان لها، انه “بتوجيه وزير الداخلية عثمان الغانمي ومتابعة مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء عد معن الذي تابع وبشكل مستمر مع قائد شرطة كربلاء والفريق المرسل من قبله قضية الطفل المعنف، والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من قبل أفراد عائلته.

فريق عمل

ووجه قائد الشرطة بتشكيل فريق عمل متخصص مشترك من قسم العلاقات والإعلام والشرطة المجتمعية وقسم حماية الأسرة والطفل وحقوق الإنسان وبحضور لجنة من الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية ومديرية شؤون العشائر وبالتعاون مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في كربلاء المقدسة وجمعية مراقبة حقوق الإنسان العراقية في المحافظة”.

وأضافت الشرطة في بيانها أنه جرى البحث عن هذا الطفل حتى تم التوصل إليه وبحضور وإشراف ميداني من قبل قائد شرطة كربلاء وتم تقديم الدعم والمساعدة له وعرضه على الجهات الصحية لغرض علاجه”.

وتابعت انه “تم القبض على الأشخاص المتسببين بضرب الطفل وتعنيفه وهم عائلته وجرى اصطحابهم إلى قسم حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري لغرض إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وعرض القضية أمام القضاء العراقي لينالوا جزائهم العادل”، لافتة الى انه “من خلال المعلومات الأولية تبين ان سبب التعنيف بحق الطفل هو بسبب خلافات عائلية”.

وأكدت أنها “تعمل برصد الحالات الإنسانية أو أي حالات عنف أسري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه القضايا من أجل حماية جميع المواطنين وتعزيز الأمن المجتمعي وفرض القانون”.

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