أوقف جهاز أمن الدولة في الكويت 6 فتيان كويتيين قاصرين، على تواصل مع تنظيم داعش الإرهابي، وتبين أنهم غرر بهم لاعتناق الفكر الداعشي.

وعُثر بحوزة بعض الشباب على أسلحة نارية، وجرت مصادرة أجهزة حاسب آلي عدة، تحتوي على مراسلات وتنسيق مع التنظيم الإرهابي.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر رفيعة، أن جهاز أمن الدولة داهم أحد المنازل في منطقة الأحمدي، بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وألقى القبض على حدث يتواصل مع تنظيم داعش منذ فترة، وجرت إحالته إلى مكتب التحقيق في مباحث الأحداث.

واعترف أحد الفتيان خلال التحقيق معه بأن شخصاً تواصل معه عبر إحدى الألعاب الإلكترونية الشهيرة، وتعمد الانضمام إلى فريقه خلال اللعبة، وعقب مرور أسبوع تواصل معه عبر برامج التواصل الاجتماعي، وطالبه باعتناق الفكر الداعشي، ومن ثم أقنعه بذلك، ثم طالبه برسم أعلام داعش داخل غرفته الخاصة بمنزل أسرته، على أن يرسل له دعماً مالياً لتجنيد بقية أصدقائه.

وتحدث المتهم إلى أحد أصدقائه المقربين منه، وروى له ما حدث، وأقنعه في نهاية المطاف بالانضمام إليه في اعتناق الفكر الداعشي، وبدوره أقنع المتهم الأخير 4 من أصدقائه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف بقية المتهمين، وأحالتهم جميعاً إلى جهة الاختصاص، ولا تزال التحقيقات جارية.

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