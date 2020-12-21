مدرس يتحرش بطالبة
مدرس يتحرش بطالبة
حياتنا

“أنا أحبك اجلسي هنا”.. مدرس خمسيني في الإمارات لم يتمالك نفسه أمام طالبته وهذا ما فعله بها داخل المعهد!

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تعرضت طالبة خليجية في إلى من قبل مُعلمها الخمسيني الذي قام بهتك عرضها داخل معهد خاص للتقوية بالدروس.

 

وقالت الطالبة (14 عاماً) في التحقيقات التي أوردتها وسائل إعلام محلية، إنها سجّلت في دروس تقوية ببعض المواد، وأثناء حضورها حصة في إحدى المواد العلمية، أمسكها المعلم من يدها، وتحسسها بطريقة أثارت الرعب في نفسها، لافتة إلى أنه كان يقول لها “أنا أحبك، وتعالي اجلسي بجانبي”.

 

وأضافت الطالبة أنها أخبرت والديها بما حدث بعد عودتها إلى المنزل، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك، إذ تحسس مناطق أخرى في جسدها سابقاً.

 

وعلى إثر ذلك، قام والد الفتاة بتقديم بلاغ ضد المدرس العربي، وأحالته في دبي إلى موجهةً له تهمة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه.

 

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