أول ظهور للفنانة دينا الشربيني بعد خلافها مع عمرو دياب
أول ظهور للفنانة دينا الشربيني بعد خلافها مع عمرو دياب
حياتنا

دينا الشربيني تظهر مع رجُلين في أول صورة تُنشر لها بعد أنباء انفصالها عن عمرو دياب بسبب الحمل!

كتب وطن
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في أوّل ظهور لها منذ الحديث عن أزمتها مع حبيبها الفنان نُشرت صورة جديدة للفنانة .

الصورة نشرها الكاتب محمد سليمان  عبدالمالك، وجمعته بـ”الشربيني”، والمخرج خالد مرعي.

وأعلن الكاتب “عبدالمالك” عن تعاونه مع دينا الشربيني في السباق الرمضاني المُقبل 2021، بمسلسل يحمل اسم ().

وكان آخر عمل لدينا مسلسل () الذي شاركت به في السباق الرمضاني لعام 2020.

يأتي ذلك تزامناً مع أنباء الخلاف بين الهضبة وحبيبته دينا الشربيني، حيث أرجعت مصادر مقربة من “دیاب”، السبب الحقیقي للخلاف مع دینا الشربیني الى إعلان حملھا بطفلھا الأول.

وقالت المصادر إن عمرو دياب تفاجأ من الحمل، وعبّر عن رفضه له، لأنه لم یعلن رسمیا زواجھما إلا للمقربین والأهل والأصدقاء فقط.

وأضافت المصادر أنّ “الهضبة” لا یود الإنجاب مجددا، بعد ابنائه من زوجته الأولى شیرین رضا، والثانیة زینة عاشور.

وقالت المصادر إنّ دینا الشربیني بالفعل حامل ومختفیة عن الأضواء هذه الفترة حتى لا یظھر علیھا الأمر.

 

 

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