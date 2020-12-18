أول ظهور للإعلامية وفاء الكيلاني بعد أنباء انفصالها عن تيم حسن
أول ظهور للإعلامية وفاء الكيلاني بعد أنباء انفصالها عن تيم حسن
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“حزينة والدموع في عينيها” .. وفاء الكيلاني تصدم الجمهور في أوّل ظهور لها بعد أنباء طلاقها من تيم حسن!

كتب وطن
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نشرت الإعلامية المصرية أوّل صورة لها بعد تداول أنباء عن انفصالها عن زوجها الفنان بدت فيها حزينة والدموع في عينيها .

وشاركت الكيلاني الصورة عبر حسابها الرسمي في إنستغرام من برنامجها الجديد “”.

وأعلنت وفاء الكيلاني أنّ الجزء الأول من “السيرة” سيكون مع النجم محمود حميده على قناة dmc اليوم الجمعة الساعه 11 بتوقيت القاهرة .

وقبل أيام، نفت مصادر مقربة ما يُشاع عن انفصال الفنان تيم حسن عن زوجته وفاء الكيلاني.

وقالت المصادر إن الثنائي لم ینفصلا، وما يتداول عن ذلك غیر صحیح، دون تقدیم مزید من التفاصیل.

وكان الإعلامي اللبناني ایلي باسیل قال إن وفاء الكیلاني تلقت مؤخر صداق بقیمة 100 ألف دولار بعد انفصالها عن تيم.

 

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