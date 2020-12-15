عمرو دياب جنّ جنونه حينما علم بما في بطن حبيبته دينا الشربيني .. مصادر مقربة من “الهضبة” تكشف التفاصيل

وسط صمت تام من الثنائي، لا زالت المعلومات غير المؤكدة تُنشر حول الأسباب المتوقعة وراء انفصال الفنان المصري عمرو دیاب وحبيبته دینا الشربیني .

وأرجعت مصادر مقربة من “دیاب”، السبب الحقیقي للخلاف مع دینا الشربیني الى إعلان حملھا بطفلھا الأول.

وقالت المصادر إن عمرو دياب تفاجأ من الحمل، وعبّر عن رفضه له، لأنه لم یعلن رسمیا زواجھما إلا للمقربین والأهل والأصدقاء فقط.

وأضافت المصادر أنّ “الهضبة” لا یود الإنجاب مجددا، بعد ابنائه من زوجته الأولى شیرین رضا، والثانیة زینة عاشور.

وقالت المصادر إنّ دینا الشربیني بالفعل حامل ومختفیة عن الأضواء هذه الفترة حتى لا یظھر علیھا الأمر.

وما يؤكد ما تقوله المصادر، أنّ دينا لم تشارك في المھرجانات التي افتتحت مؤخرا كمهرجان القاهرة السینمائي، بينما يتواصل اختفاؤها عن حساباتھا على مواقع التواصل.

وقبل أيام، دخلت الفنانة اللبنانية مادلين طبر على خطّ أزمة الفنان عمرو دياب وحبيبته دينا الشربيني ملمحةً إلى أنهما متزوجان بالفعل .

وقالت “مادلين طبر” على هامش مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 إن “دينا” تستحق أن يضحّي عمرو قليلاً من أجلها.

وأضافت: “أعلم صعوبة الزواج لو انه أقدم على ارتباط شرعي (رسمي) بها، سيكلّفه الأمر نصف ثروته، وأنا أعرف زوجته (زينة عاشور)، هي سيدة عظيمة انا أحترمها جداً، ولكن هذا هو القانون البريطاني”.

وأضافت: “نحن في موقف صعب، متعاطفون مع دينا ولكن يجب أن نراعي وضع عمرو ايضاً. أعتقد انهما سيجدان حلاً وسط بينهما، والزواج العرفي ليس خطأ، بل معترف به”.

واختتمت مادلين طبر بالقول: “ادعوا لهما بالتوفيق، فأنا احب جداً قصص الحب، وأتمنى ألا تنتهي هذه القصة لأنهما جعلانا نسعد بأغنيات مثل “يوم التلات” و”برج الحوت”.