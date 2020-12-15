صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
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“شاهد” طفل لبناني يعلم ابن زايد معنى الرجولة.. أرعب جنود الاحتلال ليستعيد دجاجته وهذا ما حصل

كتب Author 2
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أثار طفل لبناني ضجة واسعة في بعد تداول قصته عبر الاجتماعي وانتشارها بشكل واسع، حين هربت دجاجته باتجاه الأراضي المحتلة.

 

وظهر الطفل الذي يدعى بفيديو متداول رصدته “وطن”، وهو يقف على في قريته ميس الجبل بمحافظة النبطية، ويروي قصة دجاجته التي هربت قائلاً: “أحضرنا أمس أنا وأبي بعض الدجاجات، ووضعناها هنا، وحضرت صباحاً أنا وأخي ومعنا طعاماً لهم، وحين فتحنا الباب لإطعامهم هربت إحداهن باتجاه اليهود، وهي دجاجتي”.

 

وتابع حسين الذي لا يتجاوز التاسعة من عمره: “ذهبت لأمسك دجاجتي، فجاء اليهود من شدة الخوف وبدأوا بإطلاق النار من فوق رأسي على السماء، لكنني لم أهرب ولم أخاف، لأنني أريد دجاجتي”.

 

وختم حسين: “يالله منهم، أخذوا الدجاجة ولم يعيدوها لي، وأنا أريد دجاجتي”.

 

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الطفل حسين شرتوني، ما بين مُتعاطف مع براءته ومشيد بشجاعته، ومابين ساخرين من أسطورة أقوى جيش في ، والتي تُروج لها إسرائيل، بينما ذُعروا من وطفل في التاسعة، وأطلقوا 10 رصاصات في الهواء في منطقة “” شرقي ميس الجبل، بعد اقتراب الطفل من الحدود أثناء ملاحقته الدجاجة.

 

ونشر مغردون صورة للطفل حسين مع دجاجته، مؤكدين أنه لم يستسلم وأنه تمكن من استعادتها في النهاية.

 

 

الجدير بالذكر أن قرية ميس الجبل تقع على حدود المحتلة يحدها جنوبا بلدة بليدا وشمالا بلدة حولا وغربا بلدة شقرا وشرقاً إسرائيل، وعانت من اعتداءات إسرائيلية كثيرة وتم احتلالها عام 1978 خلال اجتياح جنوب لبنان بعملية اطلق عليها عملية الليطاني، حتى انسحبت إسرائيل منها عام 2000 يوم تحرير جنوب لبنان.

 

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