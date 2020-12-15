“شاهد” طفل لبناني يعلم ابن زايد معنى الرجولة.. أرعب جنود الاحتلال ليستعيد دجاجته وهذا ما حصل

أثار طفل لبناني ضجة واسعة في لبنان بعد تداول قصته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانتشارها بشكل واسع، حين هربت دجاجته باتجاه الأراضي المحتلة.

وظهر الطفل الذي يدعى حسين شرتوني بفيديو متداول رصدته “وطن”، وهو يقف على الحدود في قريته ميس الجبل بمحافظة النبطية، ويروي قصة دجاجته التي هربت قائلاً: “أحضرنا أمس أنا وأبي بعض الدجاجات، ووضعناها هنا، وحضرت صباحاً أنا وأخي ومعنا طعاماً لهم، وحين فتحنا الباب لإطعامهم هربت إحداهن باتجاه اليهود، وهي دجاجتي”.

وتابع حسين الذي لا يتجاوز التاسعة من عمره: “ذهبت لأمسك دجاجتي، فجاء اليهود من شدة الخوف وبدأوا بإطلاق النار من فوق رأسي على السماء، لكنني لم أهرب ولم أخاف، لأنني أريد دجاجتي”.

وختم حسين: “يالله منهم، أخذوا الدجاجة ولم يعيدوها لي، وأنا أريد دجاجتي”.

الفتى حسين شرتوني من بلدة #ميس_الجبل الذي شغل بال العدو بدجاجته الهاربة نحو السياج وأطلق جنود العدو فوق رأسه النار : "بدي دجاجتي" 😂 pic.twitter.com/Zpme29rHzO — علي شعيب 🇱🇧 (@alishoeib1970) December 15, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الطفل حسين شرتوني، ما بين مُتعاطف مع براءته ومشيد بشجاعته، ومابين ساخرين من أسطورة أقوى جيش في العالم، والتي تُروج لها إسرائيل، بينما ذُعروا من دجاجة وطفل في التاسعة، وأطلقوا 10 رصاصات في الهواء في منطقة “الجدار” شرقي ميس الجبل، بعد اقتراب الطفل من الحدود أثناء ملاحقته الدجاجة.

بثلاجة امو دچاچات كتير يازلمه اليهود يسرقوا وهم بيسرقوا منا شو هالگظيه هاي — عشتآروت🇸🇦 (@MOoON_2040) December 15, 2020

اليهود اخوف شعب بالعالم 🤣🤣 — sul^ (@vnvn_) December 15, 2020

حتى الطفل ارجل منهم الكلاب — فستق🧘🏻‍♀️ (@KvM1U3zXcnulHq0) December 15, 2020

حقه الحمد لله لهذا الشبل علم الخونة الحق يؤخذ لا يباع https://t.co/MwwiLsTLd7 — TimaZ (@TimaZ19) December 16, 2020

بارك الله فيه، طفل لايهاب الصهاينة ويطالب بحقه https://t.co/Z695WhLUyg — Mad Wolf (@MadWolf82527090) December 15, 2020

دجاجة حسين ترعب الصهاينة https://t.co/BxhVk7gN95 — Jasim Al athari (@alrasam74) December 15, 2020

طفل بمئة رجل …#التطبيع_خيانة

أطهر من اطهركم يا عبيد الصهاينه https://t.co/x210JcUJpu — RaeD Alsaleh (@raed123334) December 15, 2020

ونشر مغردون صورة للطفل حسين مع دجاجته، مؤكدين أنه لم يستسلم وأنه تمكن من استعادتها في النهاية.

بعد جهد جهيد للطفل المقاوم حسين البطل تم اعاده الدجاجه بسلام pic.twitter.com/eHqFFydzh8 — ابن الجنوب (@p6UezzJDE0toXK3) December 15, 2020

الجدير بالذكر أن قرية ميس الجبل تقع على حدود فلسطين المحتلة يحدها جنوبا بلدة بليدا وشمالا بلدة حولا وغربا بلدة شقرا وشرقاً إسرائيل، وعانت من اعتداءات إسرائيلية كثيرة وتم احتلالها عام 1978 خلال اجتياح جنوب لبنان بعملية اطلق عليها عملية الليطاني، حتى انسحبت إسرائيل منها عام 2000 يوم تحرير جنوب لبنان.

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