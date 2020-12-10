منافسة شرسة بين ملك المغرب وسلطان عُمان بهذا “التصويت” والنتيجة في أول دقيقة من العام الجديد

أعلن موقع قناة “روسيا اليوم” عن تصويت لاختيار الشخصية الأبرز للعام 2020، حيث وضعت 21 زعيما عربيا في اللائحة، أغلبهم قادة الدول العربية وعلى رأسهم سلطان عُمان هيثم بن طارق وملك المغرب محمد السادس.

الموقع أعلن في التفاصيل أن التصويت سينتهي منتصف ليلة الـ31 ديسمبر 2020، على أن يتم الإعلان عن النتيجة النهائية في أول دقائق يناير من العام الجديد 2021.

ومن أبرز الشخصيات المطروحة في التصويت، العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى جانب سلطان عمان هيثم بن طارق والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، والأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصر الله.

ويوجد في اللائحة أيضا كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس النظام السوري بشار الأسد، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما يوجد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الرئيس التونسي قيس سعيد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس اللبناني ميشال عون، رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان.

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ومن اليمن يتواجد كل من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وزعيم حركة “أنصار الله” في اليمن عبد الملك الحوثي، فيما تم اختيار من ليبيا كل من الخليفة المتقاعد “القائد العام للجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج.

والتصويت الذي انطلق، الاثنين، بلغ عدد المصوتين فيه بعد مرور 18 ساعة على انطلاقه، زهاء نصف مليون شخص، حيث يتصدر التصويت إلى حد الآن كل من العاهل الأردني وسلطان عمان الملك محمد السادس وولي عهد أبوظبي وزعيم “حزب الله” اللبناني والرئيس اليمني.

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