الأردنية أماني الخطاطبة
الأردنية أماني الخطاطبة
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“شاهد” الأردنية أماني الخطاطبة تثير الشك بمطار أمريكي.. أنزلوها قبل الإقلاع واحتجزوها بعدما كشفت قدميها

كتب وطن
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أثارت الشابة الأردنية المعروفة وشهيرة مواقع التواصل ، جدلا واسعا بين متابعيها بعدما روت قصة تعرضها للإيقاف داخل مطار أمريكي وإنزالها من الطائرة قبل الإقلاع واحتجازها.

 

“الخطاطبة” قالت في تغريدات على حسابها بتويتر، إنه تم إنزالها من طائرة أمريكية، إثر شكوى من أحد الركاب تجاهها، أعرب فيها عن “عدم ارتياحه من تواجدها”، وأرفقت مقطعا مصورا للحظة إنزالها من الطائرة.

 

 

وأوضحت الأردنية أماني الخطاطبة وهي أمريكية من أصل عربي، ولها حضور واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها كانت بصدد السفر برحلة للخطوط الأمريكية إلى ولاية الشمالية.

 

وبحسب رواية الشابة الأردنية فقد بدأت المشكلة عند نقطة تفتيش في مطار “نيوارك ليبرتي الدولي” لدائرة أمن النقل، بينما كانت الخطاطبة تحاول خلع حذائها للفحص، كما تفعل الدائرة عادة مع المسافرين.

 

ولأنها تأخرت بخلعه، فقد الرجل صبره وتخطاها في الصف ثم أبلغ أنه غير مرتاح لوجودها.

 

وسرعان ما تم استدعاء رجال بعد أن تقدم الرجل بالشكوى ضدها، فأنزلوها من الطائرة واحتجزوها طوال 4 ساعات كاملة، ثم أفرجوا عنها بعد أن أقلعت الطائرة من دونها.

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ويشار إلى أن أماني الخطاطبة (28 عاما)، رئيسة تحرير مدونة Muslim Girl التي أسستها إلكترونيا في الإنترنت حين كانت في عمر 17 سنة تقريبا، وهي أول عربية محجبة تظهر على غلاف مجلة Forbes الاقتصادية الأمريكية، كما اعتبرتها CNN قبل 3 سنوات، من الأكثر تأثيرا في بين 25 أمريكيا أعمارهم أقل من 25 عاما، وترشحت في انتخابات هذا العام لمقعد بالكونغرس، لكن الحظ عاكسها.

 

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