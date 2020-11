أثارت الشابة الأردنية المعروفة وشهيرة مواقع التواصل أماني الخطاطبة، جدلا واسعا بين متابعيها بعدما روت قصة تعرضها للإيقاف داخل مطار أمريكي وإنزالها من الطائرة قبل الإقلاع واحتجازها.

“الخطاطبة” قالت في تغريدات على حسابها بتويتر، إنه تم إنزالها من طائرة أمريكية، إثر شكوى من أحد الركاب تجاهها، أعرب فيها عن “عدم ارتياحه من تواجدها”، وأرفقت مقطعا مصورا للحظة إنزالها من الطائرة.

This is the @AmericanAir manager coming onboard to tell me that they're removing me from my flight because "there is a passenger onboard who doesn't feel comfortable" with me. pic.twitter.com/pwBS5NkvAn

— AMANI (@AMANI2020) November 15, 2020