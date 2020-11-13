“أخذوها لحم ورموها عظم”.. عُمر كمال وحمو بيكا يصدمان الراقصة “لورديانا” وهذا ما فعلاه بها وأثار ضجة!

فاجأ مطربي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا، الجمهور بقرار استبعادهما الراقصة البرازيلية “لورديانا”، من كليب “إنتي معلمة”، بعد أيام فقط من إعلان مشاركتها.

وكتب عُمر كمال عبر “انستجرام” منشوراً رصدته “وطن” قال فيه: “استجابة ليكم هنزل أغنية ((أنتى معلمة )) من غير الفنانة الاستعراضية / لورديانا ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني”.

View this post on Instagram A post shared by Omar kamal (@omarkamal.official)

من جهتها، اتهمت لورديانا عُمر كمال وحمو بيكا باستغلالها بعد أن تصدرت التريند لأسابيع في مصر. وقالت في تصريحات صحفية: “عمر كمال استغل التريند الخاص بي لعمل دعاية لنفسه وللأغنية، وليس لديهم نقوداً لعمل أي شيء”.

وتابعت: “عمر كمال اتفق معي على الكليب بمبلغ رمزي، ثمن عشاء في مطعم سمك، وأخذت وقتها نصف المبلغ فقط. والآن تفاجأ فقط أن الجمهور سيغضب؟”.

وظهر المطربان الشعبيان حمو بيكا وعمر كمال بفيديو وهما يؤديان وصلة رقص مع لورديانا، ماعرضهما لموجة انتقادات.

ونشر كمال الفيديو حينها عبر “انستجرام” مرفقاً بتعليق “أنتى معلمة” وهي اسم أغنية “ديو” تُعد أحدث أعمال المغنيين المصريين. فيما ظهرت لورديانا التي سبق وأن أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر برقصة عفوية، وهي ترقص بصحبتهما على أنغام هذه الأغنية الجديدة.

شاهد أيضا: بعدما طيرت عقول المصريين.. “شاهد” ما فعلته لورديانا مع محمود الليثي في “قشطة بالزبادي” واشعلت مواقع التواصل

View this post on Instagram A post shared by Omar kamal (@omarkamal.official)

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك