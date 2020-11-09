“شاهد” “عيال زايد” بعد التطبيع يمارسوا التحرش علناً وهذا ما فعلوه بفتاة في سيارتها ليلاً!

أثار قيام مجموعة من الإماراتيين بمحاصرة فتاة داخل سيارتها على أحد الشوراع السريعة ليلاً ضجةً وجدلاً واسعين .

وتداول روّاد مواقع التواصل مقطع فيديو، يُظهر قيام شبان إماراتيين داخل مركبات رباعية الدفع بمحاصرة مركبة وبداخلها فتاة، فيما أشار بعضُ المعلّقين أن الشبان أرادوا التحرّش بها.

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وأكد عددٌ من المغردين أنّ المقطع صُوّر في الإمارات، غير أنّ السلطات الإماراتية لم تصدر حتى الان أي تعليق على الفيديو.

وهاجم المعلّقون تصرف الشبان مع الفتاة ووصفوا ما قاموا به بالعمل الهمجي،

فيما استهجن البعض عدم تدخّل المصوّر لمساعدتها وومنع التحرش بها، أو حتى ابلاغ الأمن .