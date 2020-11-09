أوروبية “بوضع غير طبيعي” تثير الريبة في إشارة مرور بالكويت.. اعتقدوا أنها ميتة والصدمة بعد فتح السيارة

في حادثة غريبة وصادمة بالكويت دخلت وافدة أوروبية في نوبة نوم مفاجئة وهي تقف في إشارة مرور حيث كانت تقود سيارتها، بسبب شربها كمية زائدة من مشروب مسكر.

وبحسب صحيفة “الأنباء” المحلية فقد تم اقتياد الشيدة الأوروبية الى مخفر شرطة الدعية وسجلت بحقها قضية حملت عنوان قيادة مركبة بحالة غير طبيعية برقم 59/2020 مرور الدعية.

وفي التفاصيل فقد ذكر مصدر امني ان بلاغاً ورد الى عمليات الداخلية عن ان هناك سيدة يبدو انها توفيت اثناء توقفها في اشارة الدائري الثاني يمين الدعية ويسار الدسمة.

وعلى الفور سارع الى موقع البلاغ رجال الامن ورجال الطوارئ الطبية واكتشفوا ان السيدة التي كانت داخل مركبة كورية ليست ميتة.

كمـا كـان هـنـاك اعـتـقاد بأنها في حالة إغماء تام، ثم أفاد المسـعفان الأول يدعى محمد العلي والثاني يدعى نينو بـأنها في حالة سُكر شديد افقدها التركيز فنـامت اثناء توقفها في الاشارة الضوئية وبتفتيش المركبة عثر فيها على زجاجة كاملة من مشروب مسكر.

هذا وتم التحفظ في ملف القضية على زجاجة كاملة (مبرشمة) من ذات نوع المادة المسكرة التي ضبطت داخل مركبة «الأوروبية» فيما احيلت الوافدة الى الطب الشرعي لأخذ عـينة منها للتـأكد من كونها في حالـة سُـكر عـلى ان تـحـال للقضاء لاحقا.

وقالت الصحيفة إنه من المعروف في مثل هذا النوع من القضايا ان يحكم بحبس صاحـب هذه المخالفة لفترة شهر مع الابعاد عن البلاد وإدراج اسمه على قوائم غير المصرح لهم بالدخول وقد يتم الاكتفاء بالإبعاد مع سحب رخصة القيادة.

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