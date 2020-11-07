مستشار ابن زايد يتحول ويبكي على الديمقراطية الأمريكية بعدما جرى طرد الابن العاق من البيت الأبيض

تباكى مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد السابق، عبدالخالق عبد الله، على الديمقراطية الأمريكية، بعد خسارة المرشح الجمهوري دونالد ترامب والذي يعتبر حليفاً قوياً للإمارات والسعودية، وتمثل خسارته خسارة للرياض وأبوظبي.

وقال عبد الخالق عبدالله، في تغريدة رصدتها “وطن”: “أغنى أغنياء امريكا الذين يشكلون 0,001% انفقوا خلال هذا الموسم الانتخابي 11 مليار $ للوصول إلى هذه النتيجة 50,6% من الأصوات لصالح جو بايدن الابن البار للمؤسسة الحاكمة وطرد الابن العاق الرئيس ترامب”.

وأضاف مستشار ابن زايد: “النظام في امريكا ليس بنظام ديمقراطي بل هو نظام اوليغاركي الذي يعني حكم الأغنياء”.

أغنى أغنياء امريكا الذين يشكلون 0,001% انفقوا خلال هذا الموسم الانتخابي 11 مليار $ للوصول إلى هذه النتيجة 50,6% من الأصوات لصالح جو بايدن الابن البار للمؤسسة الحاكمة وطرد الابن العاق الرئيس ترامب. النظام في امريكا ليس بنظام ديمقراطي بل هو نظام اوليغاركي الذي يعني حكم الأغنياء — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 7, 2020

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رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة مستشار ابن زايد ساخرين من تحليلاته لمجريات الأمور، والحديث عن الديمقراطية التي تقمعها سلطات بلاده في الإمارات وبالعالم العربي أجمع.

هههههههههههههههههههههههههههههههه هههههه..🤔🤔من أعطاك شهادة العلوم السياسيه. الله يسامحه.

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امريكا ليست رأس الخيمه.اواقطاعيه لعائلة ترامب او بايدن . — ابو عابد (@Yemennews0096) November 7, 2020

ما يثير الاشمئزار تحولك ، تلونك وتيهانك ، حدد موقعك واثبت على مبدأ وهدف!!!! pic.twitter.com/2AKUBAGIpW — عماني حتى النخاع (@OMANandQABOOS) November 7, 2020

الرجال ضايع لا تلومه — علي اللواتي 🇴🇲 (@Alihabib800) November 7, 2020

النظام الديموقراطي عندكم في الإمارات 😅😅😅😅 — Abu Raghed (@khalladof) November 7, 2020

اعملوا مثلهم ايها العرب

مازال يحكمنا أنظمة ديكتاتورية قمعية تظن بأن الحكم لفئة معينة من الناس وبعضها يؤمن بأنه أمر من الله وعلى الشعب السمع والطاعة — Eng.Ali (@AlbarakaniAli) November 7, 2020

انا لو منك اعزل سياسة وافتتح محل سندويشات سفري — JaafarMajeed2 (@JaafarMjBajalan) November 7, 2020

الجدير ذكره، أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، قدم مرغماً التهاني للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بعد إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة، أمس السبت.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على موقع “تويتر” رصدتها “وطن”:

“خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس،

وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأميركي الصديق”.

خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأميركي الصديق، الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف إستراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 7, 2020

وأضاف: “الإمارات وأميركا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف إستراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة”.

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