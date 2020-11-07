شمس الكويتية
شمس الكويتية
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شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بقرار خروجها من الكويت .. لماذا رفض سعوديون قدومها للمملكة!

كتب وطن
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فاجأت الفنانة متابعيها بقرار جديدٍ اتّخذته ويخصّ الدولة التي ستستقرّ فيها .

وقال شمس الكويتية في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “سناب شات” إنّها قررت الإستقرار  في ، وطالبت من جمهورها ترشيح أفضل مدينة سعودية للعيش فيها .

وقالت شمس: “التعليقات مولعة الدنيا مابين و .. حيرتوني وين أسكن؟”.

ولاقى ھذا الإعلان الكثیر من ردود الفعل من قبل الجمھور، الذین انقسموا بین مرحب بھا ومعارض لمجیئھا إلى السعودیة.

وكتب أحدھم: “خلیك مكانك ولا تجین الله یسعدك مو ناقصینك بعد”.

وقال آخر: “مرحبا شموسة تنورینا..زوري المدینتین وشوفي وین راحتك”، بینما بدأ آخرون بالتصویت على المدن.

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