ماريا معلوف ومحمد بن راشد
ماريا معلوف ومحمد بن راشد
الهدهد

ماريا معلوف “ماسحة حذاء ابن زايد” جن جنونها لتقدم بايدن بفارق كبير والخوف في الإمارات أكبر

كتب وطن
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أبدت الإعلامية اللبنانية المرتمية في أحضان عيال زايد “”، تخوفها الشديد من تقدم مرشح الديمقراطيين في سباق على ترامب، زاعمة أن ترامب يواجه حملة تشويه كبيرة.

 

وفي هذا السياق كتبت “معلوف” المقيمة في عبر تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”يحاولون سرقة الانتخابات من الرئيس ترامب في تشويه اعلامي لم يسبق له مثيل”

 

وزعمت الإعلامية اللبنانية أن الحملة ضد ترامب ليست سهلة “لكنه في المقابل لديه قاعدة جماهرية ضخمة صوتت له رغم كل الظروف”

 

هذا وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الجمهوري يتخلف عن منافسه الديمقراطي جو بايدن في السباق إلى بفارق 25 نقطة.

 

ووسع بايدن الفارق بينه وبين ترامب بشكل كبير وملحوظ حيث تظهر الإحصاءات التي نشرتها وكالة “أسوشيتد برس” وقناة “فوكس نيوز” أن بايدن أحرز مزيدا من التقدم وحصد حتى الآن أصوات 238 من أصل أعضاء المجمع الانتخابي الـ538.

 

فيما لا يزال عدد الأصوات التي حصل عليها ترامب عند مستوى 213 صوتا.

 

ويحتاج المرشح الفائز إلى حصد أصوات 270 من أعضاء المجمع الانتخابي.

 

ولا يزال الغموض يلف نتائج الانتخابات، فيما لا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة.

 

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