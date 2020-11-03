حسين الجسمي يقبل علم الإمارات احتفالا بيوم "العلم الإماراتي"
حسين الجسمي
الهدهد

“شاهد” هل يعيش ابن زايد أيامه الأخيرة بحكم الإمارات؟.. أصابته لعنة “الجسمي” والباقي معروف!

كتب وطن
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سخر ناشطون بتويتر من تغريدة للمطرب الإماراتي المعروف ، أرفق بها صورة وهو يقبل علم الإمارات احتفالا بيوم “العلم الإماراتي” الذي يوافق الثالث من شهر نوفمبر من كل عام.

 

حسين الجسمي في تغريدته التي رصدتها (وطن) حرص على تهنئة شعب الإمارات باحتفاله في الإماراتي.

 

ونشر عبر حسابه على تويتر صورة له ظهر فيها وهو يقبل علم الإمارات، وعلق عليه: “نفخر ونعتز بعلمنا، راية العز والمجد والفخر والعزم”

 

لكن ناشطون سخروا من صورة الجسمي وربطوا بين ظاهرة “النحس” التي اشتهر بها، وتقبيله لعلم الإمارات حيث اشار بعضهم بسخرية إلى أنه هذه الصورة ربما تكون إشارة لقرب نهاية ابن زايد وحكم القمعي.

 

 

ويلقّب ناشطون حسين الجسمي بـِ“وجه النحس” – حسب تعبيرهم-؛ نظراً لارتباط اسمه بمصائب وكوارث .

 

وكان حسين الجسمي كتب قبل فترة من وقوع انفجار مرفأ بيروت تغريدة في حسابه على موقع “تويتر” قال فيها: “أحب لبنان .. لتخلص الدني”.

 

ويرى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن كل كارثة أو مصيبة تتم في أي دولة أوروبية أو عربية يكون قبلها تغريدة من تغريدات حسين الجسمي.

 

وأصبح الفنان الإماراتي مستاء للغاية من الحملة التي تتكرر كل فترة ضده، بعد تقديمه أي أغنية وطنية لأي دولة عربية. إذ تحدث فيها بعد ذلك أزمات وحوادث، حتى أنه فكر في الاعتزال، بحسب مقربين منه.

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