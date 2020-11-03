“شاهد” هل يعيش ابن زايد أيامه الأخيرة بحكم الإمارات؟.. أصابته لعنة “الجسمي” والباقي معروف!

سخر ناشطون بتويتر من تغريدة للمطرب الإماراتي المعروف حسين الجسمي، أرفق بها صورة وهو يقبل علم الإمارات احتفالا بيوم “العلم الإماراتي” الذي يوافق الثالث من شهر نوفمبر من كل عام.

حسين الجسمي في تغريدته التي رصدتها (وطن) حرص على تهنئة شعب الإمارات باحتفاله في يوم العلم الإماراتي.

نفخر ونعتز بعلمنا، راية العز والمجد والفخر والعزم #يوم_العلم pic.twitter.com/3fwlGBlVev — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) November 3, 2020

ونشر عبر حسابه على تويتر صورة له ظهر فيها وهو يقبل علم الإمارات، وعلق عليه: “نفخر ونعتز بعلمنا، راية العز والمجد والفخر والعزم”

لكن ناشطون سخروا من صورة الجسمي وربطوا بين ظاهرة “النحس” التي اشتهر بها، وتقبيله لعلم الإمارات حيث اشار بعضهم بسخرية إلى أنه هذه الصورة ربما تكون إشارة لقرب نهاية ابن زايد وحكم الامارات القمعي.

ربنا يحفظ الامارات ويعدي يوم العلم على خير 🙄 — Mustafa zuhiar (@MostafaZuaer) November 3, 2020

عسل يا حسين 😀🙏 خليك مركز في الإمارات وحياتك — Nesreen Al.. (@Nesreen74719122) November 3, 2020

الله يستر على الإمارات وشعبها — هلالي حتى النخاع (@c5JzaCn88e8QOWM) November 3, 2020

ويلقّب ناشطون حسين الجسمي بـِ“وجه النحس” – حسب تعبيرهم-؛ نظراً لارتباط اسمه بمصائب وكوارث .

وكان حسين الجسمي كتب قبل فترة من وقوع انفجار مرفأ بيروت تغريدة في حسابه على موقع “تويتر” قال فيها: “أحب لبنان .. لتخلص الدني”.

ويرى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن كل كارثة أو مصيبة تتم في أي دولة أوروبية أو عربية يكون قبلها تغريدة من تغريدات حسين الجسمي.

وأصبح الفنان الإماراتي مستاء للغاية من الحملة التي تتكرر كل فترة ضده، بعد تقديمه أي أغنية وطنية لأي دولة عربية. إذ تحدث فيها بعد ذلك أزمات وحوادث، حتى أنه فكر في الاعتزال، بحسب مقربين منه.

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