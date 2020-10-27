“رقصة المؤخرة مع فستان أبيض شفاف”.. “شاهد” متعرية جدة تظهر بفيديو فاضح جديد وتثير جدلاً واسعاً!

أثارت المودل السعودية جوج العبدالله، المعروفة بلقب “متعرية جدة”، جدلاً واسعاً مرة أخرى إثر ظهورها بفيديو فاضح من جديد.

وظهرت جوج العبدالله بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، وهي ترتدي فستاناً أبيض قصير وشفاف بصدر مفتوح، وتؤدي رقصة فاضحة، وسط أنباء عن القبض عليها بسبب هذا المقطع.

أنباء عن القبض على المودل السعوديه “ جوج " بعد ظهورها بهذا الفيديو الفاضح . pic.twitter.com/m8OCyattJh — هيئة المشاهير (@CelebrityArb) October 26, 2020

وأثارت جوج العبدالله غضباً واسعاً في وقت سابق بعدما ظهرت في مقطع فيديو بملابس فاضحة وهي متعرية تتجول في مدينة جدة .

ونُشرت عدة مقاطع تظهر فيها الفتاة بملابس فاضحة كشفت صدرها، تارة في سيارة. وتارةً أخرى وهي تتجول مع صديقتها في الشارع العام بتلك الملابس .

وعبّر مغرّدون حينها من خلال وسم “متعرية جدة”، عن غضبهم من الوقاحة التي تباهت بها الفتاة، مطالبين بالقبض عليها.

فيما رآى آخرون أنّ ما وصفوها “الأشكال الوسخة” تجرّأت على تصرفاتٍ مخزية بعد تغييب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مقابل إحلال “هيئة الترفيه” مكانها .

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