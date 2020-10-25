“شاهد” الاتصال الذي تسبب في إيقاف الداعية مصطفى العدوي عن العمل في قناة صفا الدينية

كشفت المعارضة السعودية، جمانة الصانع، تفاصيل إيقاف قناة صفا المملوكة لجهاز المخابرات السعودية، للداعية السلفي مصطفى العدوي ومنعه من الظهور على القناة بسبب فتوى أجاز فيها حرق صور الحكام العرب.

وقالت الصانع، إن القناة منعت الداعية السعودي مصطفى العدوي عن الظهور على شاشتها في برنامج “أولو العلم” المختص بالفتاوى، وذلك بعد نشرها توثيق لاتصال أجراه مواطن سعودي يقيم في الخارج مع المذيع وسأله عن جواز حرق وإهانة صور الحكام المتصهينين كمحمد بن سلمان فأجابه بالجواز.

وأشارت المعارضة السعودية، أنه عقب الاتصال لم يظهر الشيخ مصطفى العدوى على برنامجه مُطلقاً الأمر الذي يؤكد منعه من الظهور بالبرنامج عقاباً له على فتواه.

وفي وقت سابق، نشرت المعارضة السعودية، مقطع فيديو رصدته “وطن”، لجانب من حلقة الداعية السلفي والذي أفتى فيها بجواز إهانة صور محمد بن سلمان وعبدالفتاح السيسي والحكام المتصهينين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري إيقاف داعية سعودي بسبب فتاويه الدينية أو آراؤه، خاصة وأن محمد بن سلمان يتعمد إقصاء الدعاة المعارضين، كما أنه أقدم على اعتقال جميع الدعاة المعارضين لأرائه وأفكاره المتعلقة بالسعودية وحكمها.

وقبل عدة أعوام نفذ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حملة اعتقالات طالت عدد كبير من الدعاة أبرزهم الداعية سلمان العودة، ولفق لهم التهم التي تتعلق بالتخابر مع الخارج وتدبير المكائد للسعودية.

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