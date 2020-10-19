“اللي بدو يصور يصور”.. “شاهد” نشامى الأمن الأردني يدعسون على رأس أزعر حاول مقاومتهم وهذا ما حصل!

بدأت قوات أمن الأردن تطبيق تعليمات مساعد مدير العمليات في الأمن العام، العميد أيمن العوايشة، لكوادر الأجهزة الأمنية، بملاحقة “الزعران” وضبطهم، “والدعس على رؤوسهم” حرفياً.

وظهر بفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته “وطن“، لحظة إلقاء أجهزة الأمن القبض على أحد أصحاب السوابق و”الزعران”، وضربه من عناصر الشرطة بعد محاولته فرد عضلاته للمرة الأخيرة عليهم، والاشتباك معهم، بينما يقوم الأهالي بتصوير المشهد والتعبير عن فرحتهم بما يحدث.

وأشاد المغردون بالحملة الأمنية التي شنتها الدولة ضد أصحاب السوابق و”الزعران”، بعد جريمة الطفل “صالح حمدان” والتي هزت الرأي العام المحلي والعربي، وعُرفت إعلاميًا بـ”فتى الزرقاء” بعد بتر يديه وفقء عينيه للثأر.

وقال العوايشة حينها بتسجيل صوتي: “نريد الضرب بيد من حديد وإلقاء القبض عليهم، واتخاذ إجراء في الشارع معهم، وليس لدينا مشكلة مع التصوير، من يريد أن يُصور فليصور، ومن يريد أن يتكلم فليتكلم، لا بد من إظهار قوة الأمن الحقيقية لهؤلاء الناس”.

بتسجيل صوتي… مساعد مدير الأمن العام يكشف عن حملة للقبض على البلطجية والزعران

#بدا_التشديد_الامني #الاردن #الامن_العام pic.twitter.com/UE7HwyYyrx — Mutaz Abu Hadwan (@MutazHadwan) October 17, 2020

وأسفرت تعليمات العوايشة في وقت سابق عن القبض على شخص مصنف بالخطير ومطلوب بقضايا متنوعة، وبحقه عدد من القيود الجرمية، وسط عمان.

مداهمة صويلح الذي قتل بها عمر التعمري الملقب بالصوص قبل قليل!#الأردن pic.twitter.com/HZBDZizVOW — General Inspector (@GeneralInspect2) October 17, 2020

الأمن يداهم مطلوبين في #الرصيفة ضمن الحملة الأمنية على فارضي الأتاوات والخارجين عن القانون!#الأردن pic.twitter.com/VyiPZLO3KO — General Inspector (@GeneralInspect2) October 17, 2020

وتحتل قضية الفتى “صالح حمدان” (16 عاما) حيزا كبيرا من اهتمامات وسائل الإعلام في الأردن، بعد تعرضه للخطف وبتر يديه من منطقة الرسغ وفقء عينيه، من طرف عدة أشخاص في مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمّان.

وفجرت القضية غضبا عارما في الرأي العام وشبكات التواصل الاجتماعي لهول الجريمة التي ارتكبت بحق فتى في ربيع العمر، على خلفية ثأر لا علاقة له به.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تابع تفاصيل الحادثة والتعامل الأمني معها، وأكد ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع، ووجه المعنيين بتوفير العلاج اللازم للضحية.

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