القبض على زعران الأردن
القبض على زعران الأردن
الهدهد

“اللي بدو يصور يصور”.. “شاهد” نشامى الأمن الأردني يدعسون على رأس أزعر حاول مقاومتهم وهذا ما حصل!

كتب Author 2
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بدأت قوات أمن الأردن تطبيق تعليمات مساعد مدير العمليات في ، العميد ، لكوادر الأجهزة الأمنية، بملاحقة “” وضبطهم، “والدعس على رؤوسهم” حرفياً.

 

وظهر بفيديو متداول عبر الاجتماعي، ورصدته “وطن“، لحظة إلقاء أجهزة الأمن القبض على أحد و”الزعران”، وضربه من عناصر الشرطة بعد محاولته فرد عضلاته للمرة الأخيرة عليهم، والاشتباك معهم، بينما يقوم الأهالي بتصوير المشهد والتعبير عن فرحتهم بما يحدث.

 

وأشاد المغردون بالحملة الأمنية التي شنتها الدولة ضد أصحاب السوابق و”الزعران”، بعد جريمة الطفل “” والتي هزت الرأي العام المحلي والعربي، وعُرفت إعلاميًا بـ”” بعد بتر يديه وفقء عينيه للثأر.

 

وقال العوايشة حينها بتسجيل صوتي: “نريد الضرب بيد من حديد وإلقاء القبض عليهم، واتخاذ إجراء في الشارع معهم، وليس لدينا مشكلة مع التصوير، من يريد أن يُصور فليصور، ومن يريد أن يتكلم فليتكلم، لا بد من إظهار قوة الأمن الحقيقية لهؤلاء الناس”.

 

وأسفرت تعليمات العوايشة في وقت سابق عن القبض على شخص مصنف بالخطير ومطلوب بقضايا متنوعة، وبحقه عدد من القيود الجرمية، وسط عمان.

 

وتحتل قضية الفتى “صالح حمدان” (16 عاما) حيزا كبيرا من اهتمامات وسائل الإعلام في الأردن، بعد تعرضه للخطف وبتر يديه من منطقة الرسغ وفقء عينيه، من طرف عدة أشخاص في مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمّان.

 

وفجرت القضية غضبا عارما في الرأي العام وشبكات التواصل الاجتماعي لهول الجريمة التي ارتكبت بحق فتى في ربيع العمر، على خلفية ثأر لا علاقة له به.

 

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تابع تفاصيل الحادثة والتعامل الأمني معها، وأكد ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون تروع المجتمع، ووجه المعنيين بتوفير العلاج اللازم للضحية.

شاهد أيضا: “ادعسوا على رؤوسهم”.. “شاهد” ماذا فعلت قوات أمن الأردن مع “الزعران” حتى يكونوا عبرة واللي بدو يصور يصور

 

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تعليق 1
  1. سوق الطويل-كريتر -عدن يقول

    لا نشامة ولا حاجة!القصة الانتخابات بعد شهر ثانيا البلطجية او الزعران هم كلاب الاجهزة الامنية التي تنهش المواطن الاردني في المظاهرات والاحتجاجات وضرب المعارضين والمعلمين والصحفيين واي شريف في الاردن!الامن لا يحتاج لهذه البروباغندا وتدخل الملك اين رئيس الحكومة ووزير الداخلية كل شيئ الملك عشان هيك البلد خربانة !لا تجد المسئول الذي يتحمل المسئولية !المسؤول ولاءة للملك الذي عينة وليس الشعب

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