“شاهد” “دفعة بيروت” يثير الجدل في أولى حلقاته بعد مشهد “التبول” والاستهزاء بالدين!

أثارت الحلقة الأولى من المسلسل الكويتي “دفعة بيروت”، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جرأته التي لم يعتد عليها الجمهور العربي.

وشنت الاعلامية الكويتية مي العيدان هجوماً لاذعاً على المسلسل بعد ظهور بطل العمل السعودي مهند الحمدي. في مشهد وهو يتبول على شخص آخر.

ونشرت مي العيدان المشهد عبر حسابها على “انستجرام” وعلقت كاتبة: “مشهد في اول حلقه من مسلسل دفعة بيروت قمة القرف على قمة الوقاحه و الوساخه مشهد مال امه اَي داعي ايحاء قذر استحوا اشويه في بنات وحريم قاعدين جدام التلفزيون اللي مفروض لكل الناس وقال ايه قناة كل العرب”.

وتابعت العيدان: “هذا المسلسل اللي قعدتوا سنه كامله ببيروت توقعنا بنشوف عمل يستحق أوسكار بس فعلا واضح انه بيدخل أوسكار كأسوأ عمل اصلا من الاعلان ماله وانا غاسله ايدي منه”.

وانتقدت العيدان سيطرة بعض الممثلين على قناة mbc وقالت ساخرة: “البرمو كله مهند الحمدي و نور غندور ندري انهم صارو الهبه الجديده لقناة الام بي سي و كالعاده بترفعونهم خاصه مهند بترفعونه لسابع سما مع انه لا وسامه و لا اداء و بعدين راح ترمونه من سابع سما مثل ماسويتوا مع بدر ال زيدان و لجين عمران و اسيل عمران والطابور طويل. . الله يعينه على دفعة القاهره اذا بداية القصيده كفر”.

وتصدر هاشتاج #دفعة_بيروت التريند عبر “تويتر”، انتقد خلاله الناشطون جرأة المشاهد والاستهزاء بالدين، مطالبين الرقابة بوضع حد له قبل الاستمرار بعرضه.

امانة هذا مقطع ينعرض بمسلسل كويتي؟؟؟؟ وييين قاعديييين؟ وين الرقابة؟ #دفعه_بيروت pic.twitter.com/BtggBrfJna — 𓆩F𓆪 (@i285x) October 16, 2020

وقفت عن المشهد وجلسة استوعبة ليش دايم في نظرهم إن الخليجي فعلًا عايش على البترول! وفلوسه يوزعها مدري مين لاعب عليهم وقايل الفلوس تجينا ببلاش بدون تعب ولا شيء

#دفعه_بيروت pic.twitter.com/AwZMiUY2Ti — ًً (@iiwsmx) October 17, 2020

وش هالمشاهد الجريئة بأي حق يتم تصوير مشهد مهند الحمدي بدون ما يطلعونه مفصخ؟😡 #دفعة_بيروت — M minds (@meemmind) October 16, 2020

اللي فهمته من المقطع هو الاستهزاء بالدين وبرجال الدين والأشمئزاز منهم وعدم تقبلهم .. رجال الدين اللي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر خط أحمر والغلط عليهم هو الغلط على الأسلام بعدين حاطين شخص يمثل دور رجل دين وهو متناقض تماما لتشويه صوره الاسلام بطريقه قذره ليش ! #دفعة_بيروت pic.twitter.com/2UT5rootYO — فاطِـمه بنت الكويتُ (@tima_its) October 16, 2020

مهند الحمدي فصخ سرواله وزغل على خالد الشاعر 😳😳 حلوة الجرأة #دفعة_بيروت — M minds (@meemmind) October 16, 2020

شوفوا الجرأه اللي وصلوله بالتخلف صارو يستهزئون بأهل الدين وعلى مرأى من العالم بحجة الحرية الزائفه القضيه هذه مو بسيطه أبداً لان هذا اللي حصل بالمسلسل إستهزاء صريح وواضح ومحاوله لتغيير المجتمع ارجوكم تمسكوا بدينكم ومبادئكم ادري القليل راح يستوعب كلامي لكن هذا واقع !!#دفعة_بيروت pic.twitter.com/kT4bWnXIzm — فاطِـمه بنت الكويتُ (@tima_its) October 17, 2020

#دفعه_بيروت. اين الرقابه كيف يطلع كذا يشخ ولا عليه استغفرالله شكلهم مضعين. نتفلكس. هههههههههههههههههههههههههه احس ضيعت دقيقه من حياتي عليه وععع pic.twitter.com/qLTpiEHwtB — 𝒜ℳℐℛ𝒜🕊️ (@dyjLHmKQogaEov3) October 16, 2020

شهالمسلسل القذر قطيعة وين قاعدين طاح حظكم والله👎🏻👎🏻👎🏻 #دفعة_بيروت — Eman Alqaderi🇰🇼 (@Q_amon_555) October 16, 2020

وبدأت منصة “شاهد VIP” أمس، عرض مسلسل “دفعة بيروت” للكاتبة هبة مشاري حمادة، والمخرج علي العلي. وبطولة كوكبة من النجوم الخليجيين والعرب، حيث تدور الأحداث في حقبة الستينات من القرن الماضي.

وترصد الأحداث حكايات طلاب وطالبات من دول الخليج والمغرب العربي، يسكنون معاً في بيوت للطلبة والطالبات. حاملين معهم أفكارهم ومعتقداتهم وعاداتهم وأحلامهم إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وتحديداً في شارع الحمرا الذي كان يعج بالساسة والشعراء والأدباء والمثقفين والفنانين.

ويدرس هؤلاء الطلاب في الجامعة الأميركية في بيروت، وتدور بينهم الكثير من التطورات والمغامرات والمناكفات. وتتصاعد الخطوط الدرامية لتتلاقى مصائرهم ويومياتهم ما بين الحب والغيرة والسياسة والزواج والمنافسة والمؤامرة.

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