ما الذي يجري.. مغرد قطري يكشف عن زيارة “قريبة جداً” للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى قطر

كشف مغرد قطري شهير، عن أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، سيزور قطر قريباً جداً.

ولم يكشف المغرد القطري “بوغانم” في تغريدته اليتيمة تفاصيل أكثر حول الملفات التي سيبحثها الحجرف في زيارته إلى قطر والتي تعد الاولى من نوعها منذ تعينها خلفاً لـ” عبد اللطيف الزياني” الذي شغل منصب وزير خارجية البحرين عقب انتهاء ولايته.

الحجرف قريبا" جدا" في قطر .. — بوغانم (@abughanim73) September 17, 2020

وكان مصدر دبلوماسي أمريكي، كشف مطلع الشهر الجاري تفاصيل مشاورات تجريها الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب مع الدول الخليجية لحل الأزمة مع قطر، مشيراً إلى أن أمريكا تسعى لحل الأزمة مطلع الشهر المقبل.

وأوضح المصدر الدبلوماسي، أن المساعي الأمريكية تأتي بالتعاون مع الكويت، وأن الأجواء إيجابية.

وتزامناً مع تلك الأنباء قالت المتحدثة باسم الخارجية الخارجية القطرية لولوة الخاطر إن مفاوضات حل الازمة الخليجية تجاوزت الطلبات الـ 13 التي قدمتها الدول المقاطعة كأساس لأي حل “النقطة التي نحن بصددها هي الانخراط بشكل بناء في مفاوضات ومناقشات غير مشروطة ولا تحتاج بالضرورة إلى إشراك جميع الأطراف في وقت واحد”.

وزادت المسؤولة القطرية :” في الشهرين الماضيين كانت هناك رسائل ورسل يتنقلون ذهابًا وإيابًا”، مشيرة إلى أنه من المبكر جدا الحديث عن اختراق حقيقي لكن الأسابيع القليلة المقبلة قد تكشف شيئًا جديدًا.

وكان الحجرف قد قال إن “الخلاف الخليجي الذي يقترب من عامه الثالث، يشكل تحديا لمسيرة التعاون، ويمثل هما مشتركا لجميع دول المجلس”.

وشدد الحجرف في الذكرى الـ39 لتأسيس المجلس، على أن هذا الخلاف نهض لحمل ملفه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إيمانا بمعالجته في إطار البيت الخليجي الواحد، وطي صفحته وضمان آلية عادلة للتعامل مع أي خلاف قد يطرأ في المستقبل.

وأكد الحجرف الذي جرى تعيينه في منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في نيسان/ أبريل الماضي، على أهمية المجلس وضرورة “ديمومته”، معربا عن ثقته بقدرة المجلس في تجاوز التحديات.

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