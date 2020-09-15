اللهم أنت السلام ومنك السلام.. “شاهد” ابن زايد يشكر نتنياهو لعطفه على الفلسطينيين ويؤكد أن الإمارات تطبق الإسلام

بكل وقاحة، وقف عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي وشقيق ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ، على منبر البيت الأبيض، متحدثاً حول اتفاق التطبيع و”الخيانة” بين بلاده والكيان الإسرائيلي، الذي تم توقيعه اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020.

وقال شقيق محمد بن زايد ووزير الخارجية الإماراتي وهو بجوار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على المنصة: “أقف اليوم أمد يد سلام وأستقبل يد سلام، نقول في ديننا الإسلامي اللهم أنت السلام ومنك السلام، فالبحث عن السلم مبدأ أصيل، ولكن المبادئ تتحقق فعلاً عندما تتحول إلى أفعال، وها نحن اليوم نشهد فعلاً، سوف يغير الشرق الأوسط، وسوف يبعث الأمل حول العالم.

وزير الخارجية الإماراتي: نقول في ديننا الإسلامي "اللهم أنت السلام ومنك السلام" فالبحث عن السلم مبدأ أصيل pic.twitter.com/52VsDtUPyR — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 15, 2020

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وتابع عبدالله بن زايد موجهاً الشكر لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلاً له: “شكراً لك على اختيارك السلام ووقف ضم الأراضي الفلسطينية، بما يحقق إرادتنا المجتمعة لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.

وزير الخارجية الإماراتي: نتنياهو.. شكرا لك على اختيارك السلام pic.twitter.com/NXwo7y8Zt8 — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 15, 2020

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث وزير الخارجية الإماراتي، معبرين عن استغرابهم من كيفية حديثه بالمبادئ. في ظل وقوفه على منبر الخيانة، وتوقيعه اتفاق تطبيع للتو مع أكبر قاتل للمسلمين والعرب.

السلام وانت قوي مش وانتا واقف

زي الطالب امام المدير وهو عامل مصيبه🤣🤣🤣🤣 منظرك عنجد بضحك pic.twitter.com/nN1ttxtHZZ — فهد الروامس (@3EXtPlPbUajMH53) September 15, 2020

فيما علق أحد المغردين الفلسطينيين وقال: “باشرت الإمارات ولحقتها البحرين وستلحقها السعودية والخليج بأكمله الخيانة نهج وأسلوب متبادل بين العرب”

باشرت الامارات ولحقتها البحرين وستلحقها السعودية والخليج بأكمله الخيانة نهج وأسلوب متبادل بين العرب ونحن كفلسطينين لا نحتاج من احد ان يقف بجانبنا اعتدنا على النهوض وحدنا لسنا بحاجة للمساندة من أي دولة عربية شكراً دولة الإمارات لقد كشفتي القناع الحقيقي الذي يستر على الخونة — saleh sawalha.🇵🇸✌ (@SalehSawalha3) September 15, 2020

وتابع موضحا:”ونحن كفلسطينيين لا نحتاج من أحد أن يقف بجانبنا اعتدنا على النهوض وحدنا لسنا بحاجة للمساندة من أي دولة عربية شكراً دولة الإمارات لقد كشفتي القناع الحقيقي الذي يستر على الخونة”.

وكان كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني قد انهوا اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 مراسم توقيع اتفاق التطبيع النهائي بين الإمارات والبحرين من جهة والكيان الإسرائيلي من جهة أخرى.

ويأتي ذلك في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية طعنة وخيانة تاريخية وسقوط أبدي لحكام تلك البلاد. الذين اختاروا الاحتلال والعدو على أبناء جلدتهم وأبناء دينهم.

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