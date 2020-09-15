أوسم رجل في العالم لحظه افتخاره بـ “سواد وجهه”.. “شاهد” عبدالله بن زايد طلب من ابيه قناة مثل الجزيرة فعينه وزيراً للإعلام!

عبر عدد من الإعلاميين والشخصيات العربية عن سخريتهم الشديدة من الطريقة المذلة التي ظهر بها وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اللقاء الذي سبق توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل، الموقف الذي تكرر في وقت سابق مع رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي.

وسخر الكاتب الفلسطيني، رئيس تحرير صحيفة “وطن” نظام المهداوي، من وزير خارجية الإمارات، وعلق على ظهوره المُهين إلى جوار ترامب بالقول: “رأسه في الأرض ويده اليمنى على صدره والأخرى مضبوبة على فخذه، نفسيته التي ذهبت إلى هناك نفسية عبد مهزوم ومذلول”.

وأضاف في تغريدة رصدتها “وطن”: “لا يليق به أن يجلس كالرجال وينظر في عين #ترامب كالرجال ولولا البروتوكول لجلس على الأرض. أبناء زايد نتاج غرسة شيطانية وأصغرهم #عبدالله_بن_زايد أكثر من يفضحهم”.

رأسه في الأرض ويده اليمنى على صدره والأخرى مضبوبة على فخذه، نفسيته التي ذهبت إلى هناك نفسية عبد مهزوم ومذلول لا يليق به أن يجلس كالرجال وينظر في عين #ترامب كالرجال ولولا البروتوكول لجلس على الأرض. أبناء زايد نتاج غرسة شيطانية وأصغرهم #عبدالله_بن_زايد أكثر من يفضحهم.#الإمارات pic.twitter.com/kQ06EIX1sE — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) September 16, 2020

وفي تغريدة أخرى، قال المهداوي: ” كان طفل أبيه المدلل، قال له يوماً أريد أعمل قناة مثل الجزيرة فعينه وزيراً للإعلام، عاد بعد سنة يطلب من أبيه المجحوم أن يعينه وزيراً للخارجية رد أبوه: بعدك صغير، والصغير ظل صغيرا، وبعد وفاة أبيه عين وزيراً للخارجية، إنه من عجائب زمننا هذا بل كل الأزمان”.

كان طفل أبيه المدلل. قال له يوماً أريد أعمل قناة مثل #الجزيرة فعينه وزيراً للإعلام، عاد بعد سنة يطلب من أبيه المجحوم أن يعينه وزيراً للخارجية رد أبوه: بعدك صغير. والصغير ظل صغيرا، وبعد وفاة أبيه عين وزيراً للخارجية، انه من عجائب زمننا هذا بل كل الأزمان. #عبدالله_بن_زايد#الإمارات pic.twitter.com/QZi99pB8H1 — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) September 16, 2020

وفي السياق، علقت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، على الظهور المهين لعبدالله بن زايد أمام ترامب قائلة في تغريدة رصدتها “وطن”: “أوسم رجل في العالم لحظه افتخاره بـ “سواد وجهه، صورة للتاريخ”، مرفقة صورة للوزير الإماراتي.

أوسم رجل في العالم لحظه افتخاره بـ "سواد وجهه" !

صورة للتاريخ . . . pic.twitter.com/b4Y5tP9Ft9 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) September 16, 2020

بدورها علقت الإعلامية اللبنانية، المذيعة بقناة الجزيرة غادة عويس مرفقة صورة لشاب فلسطيني يقاوم الاحتلال إلى جانب صورة الإذلال الخاصة بعبدالله بن زايد، قائلةً: “والله ما ذل ذو حق وإن أطبق العالم عليه، ولا عز ذو باطل ولو طلع القمر من جبينه”.

والله ما ذل ذو حق وإن أطبق العالم عليه، ولا عز ذو باطل ولو طلع القمر من جبينه.. #التطبيع_خيانة_والاستسلام_جبن_ومهانة pic.twitter.com/ZkeJa5S5iu — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) September 15, 2020

وأمس الثلاثاء، وقعت الإمارات والبحرين اتفاق تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث جرى التوصل لتلك الاتفاقيات خلال أقل من شهر، فيما اعتبر الأمر خروجاً عن الاجماع العربي ومبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية عام 2002.

وفي تصريحات له، أكد الرئيس الأمريكي أن خمس أو ست دول ستلحق بالإمارات والبحرين وتوقع اتفاق تطبيع مع إسرائيل، فيما كشفت تقارير إعلامية حضور ممثل عن السودان لمراسم التوقيع، الأمر الذي يرشحها أن تكون البلد العربية الجديدة للتطبيع مع إسرائيل.

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