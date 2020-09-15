عبدالله بن زايد
عبدالله بن زايد
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أوسم رجل في العالم لحظه افتخاره بـ “سواد وجهه”.. “شاهد” عبدالله بن زايد طلب من ابيه قناة مثل الجزيرة فعينه وزيراً للإعلام!

كتب وطن
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عبر عدد من الإعلاميين والشخصيات العربية عن سخريتهم الشديدة من الطريقة المذلة التي ظهر بها وزير الخارجية الإماراتي أمام الرئيس الأمريكي في اللقاء الذي سبق توقيع مع ، الموقف الذي تكرر في وقت سابق مع رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي.

 

وسخر الكاتب الفلسطيني، رئيس تحرير صحيفة “وطن” ، من ، وعلق على ظهوره المُهين إلى جوار ترامب بالقول: “رأسه في الأرض ويده اليمنى على صدره والأخرى مضبوبة على فخذه، نفسيته التي ذهبت إلى هناك نفسية عبد مهزوم ومذلول”.

 

وأضاف في تغريدة رصدتها “وطن”: “لا يليق به أن يجلس كالرجال وينظر في عين #ترامب كالرجال ولولا البروتوكول لجلس على الأرض. أبناء زايد نتاج غرسة شيطانية وأصغرهم #عبدالله_بن_زايد أكثر من يفضحهم”.

 

وفي تغريدة أخرى، قال المهداوي: ” كان طفل أبيه المدلل، قال له يوماً أريد أعمل قناة مثل الجزيرة فعينه وزيراً للإعلام، عاد بعد سنة يطلب من أبيه المجحوم أن يعينه وزيراً للخارجية رد أبوه: بعدك صغير، والصغير ظل صغيرا، وبعد وفاة أبيه عين وزيراً للخارجية، إنه من عجائب زمننا هذا بل كل الأزمان”.

 

وفي السياق، علقت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، على الظهور المهين لعبدالله بن زايد أمام ترامب قائلة في تغريدة رصدتها “وطن”: “أوسم رجل في العالم لحظه افتخاره بـ “سواد وجهه، صورة للتاريخ”، مرفقة صورة للوزير الإماراتي.

 

بدورها علقت الإعلامية اللبنانية، المذيعة بقناة الجزيرة مرفقة صورة لشاب فلسطيني يقاوم إلى جانب صورة الإذلال الخاصة بعبدالله بن زايد، قائلةً: “والله ما ذل ذو حق وإن أطبق العالم عليه، ولا عز ذو باطل ولو طلع القمر من جبينه”.

 

وأمس الثلاثاء، وقعت الإمارات والبحرين اتفاق تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث جرى التوصل لتلك الاتفاقيات خلال أقل من شهر، فيما اعتبر الأمر خروجاً عن الاجماع العربي ومبادرة العربية التي طرحتها السعودية عام 2002.

 

وفي تصريحات له، أكد الرئيس الأمريكي أن خمس أو ست دول ستلحق بالإمارات والبحرين وتوقع اتفاق تطبيع مع إسرائيل، فيما كشفت تقارير إعلامية حضور ممثل عن السودان لمراسم التوقيع، الأمر الذي يرشحها أن تكون البلد العربية الجديدة للتطبيع مع إسرائيل.

 

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