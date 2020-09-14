رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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“شاهد” رضوى الشربيني قالت كلمة حق لوجه الله فلم تعجب السيسي فأرسلها وراء الشمس بقرار عاجل!

كتب وطن
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أحالت لجنة الشكاوي في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المذيعة المصرية المثيرة للجدل ، إلى التحقيق بسبب شكوى تلقاها المجلس بخصوص ما صرحت به في برنامجها “هي وبس” على فضائية “سي بي سي سفرة”، وحديثها على غير .

 

وحاولت الشربيني في البرنامج آنذاك إقناع من ترغب في خلع الحجاب بالعدول عن قرارها قائلة: “لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، أوعي تقلعي الحجاب أنت أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة”.

 

وتحدثت الشربيني عن غير المحجبات قائلة: “شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، وانتي يامحجبة التزمي وتغلبي على شيطانك، إنتي أحسن عند ربنا”.

 

واعتبر البعض أن ماقالته رضوى الشربيني، خطاب تمييزي ضد غير المُحجبات، وإساءة لهن، رافضين وصف غير المحجبات بـ”الشيطان”، فيما اعتبر آخرون أن تصريحاتها تشجع المتحرشين، مادفعهم إلى التقدم بشكوى ضدها في المجلس الأعلى للإعلام، وإحالتها للتحقيق.

 

ولم تكن المرة الأولى التي تتحدث بها رضوى الشربيني عن الحجاب، وتكشف موقفها منه وأنها تدعم غير المحجبات، فقد تحدثت في برنامجها قبل عام عن الحجاب، لكنها أعادت نفس الحديث مرة أخرى، واعتذرت عنه مؤكدة أنها بالغت كثيراً في طريقتها في التعبير عن هذا الموضوع، وذلك ما جعل الكثيرين يغضبون منها كثيراً بسبب حديثها في هذا الموضوع.

 

وفي سياق متصل، أعلن الداعية تضامنه مع رضوى الشربيني، وكتب عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “شاهدت مقطعا للمذيعة رضوى الشربيني تدعو فيه للتمسك بما فرضه الله من الحجاب، وتشد على يد نسائنا المحتجبات، وتؤكد على أن الالتزام بالحجاب عند الله خير من تركه”.

 

وتابع: “‏كلمات حق جريئة تستحق الدعم لا اللوم لكن بعضهم صارت دعوة الخير ثقيلة على نفوسهم فيحاربون أهلها ولا يطيقون سماعها”.

‏شاهدت مقطعاً للمذيعة رضوى الشربيني تدعو فيه للتمسك بما فرضه الله من الحجاب، وتشدُّ على يد نسائنا المُحتجباتِ، وتؤكد على…

Gepostet von ‎عبدالله رشدي – Abdullah Rushdy‎ am Sonntag, 13. September 2020

 

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