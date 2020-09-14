“شاهد” رضوى الشربيني قالت كلمة حق لوجه الله فلم تعجب السيسي فأرسلها وراء الشمس بقرار عاجل!

أحالت لجنة الشكاوي في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المذيعة المصرية المثيرة للجدل رضوى الشربيني، إلى التحقيق بسبب شكوى تلقاها المجلس بخصوص ما صرحت به في برنامجها “هي وبس” على فضائية “سي بي سي سفرة”، وحديثها على غير المحجبات.

وحاولت الشربيني في البرنامج آنذاك إقناع من ترغب في خلع الحجاب بالعدول عن قرارها قائلة: “لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، أوعي تقلعي الحجاب أنت أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة”.

وتحدثت الشربيني عن غير المحجبات قائلة: “شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، وانتي يامحجبة التزمي وتغلبي على شيطانك، إنتي أحسن عند ربنا”.

فيديو للاعلامية المصرية #رضوى_الشربيني عن الحجاب يُثير الجدل وتم استدعائها للتحقيق بسببه..

ما رأيكم بكلامها؟🤔#العراب pic.twitter.com/O5nLaHqeM3 — Al Arrab العرّاب (@AlArrabcom) September 13, 2020

واعتبر البعض أن ماقالته رضوى الشربيني، خطاب تمييزي ضد غير المُحجبات، وإساءة لهن، رافضين وصف غير المحجبات بـ”الشيطان”، فيما اعتبر آخرون أن تصريحاتها تشجع المتحرشين، مادفعهم إلى التقدم بشكوى ضدها في المجلس الأعلى للإعلام، وإحالتها للتحقيق.

ولم تكن المرة الأولى التي تتحدث بها رضوى الشربيني عن الحجاب، وتكشف موقفها منه وأنها تدعم غير المحجبات، فقد تحدثت في برنامجها قبل عام عن الحجاب، لكنها أعادت نفس الحديث مرة أخرى، واعتذرت عنه مؤكدة أنها بالغت كثيراً في طريقتها في التعبير عن هذا الموضوع، وذلك ما جعل الكثيرين يغضبون منها كثيراً بسبب حديثها في هذا الموضوع.

وفي سياق متصل، أعلن الداعية عبدالله رشدي تضامنه مع رضوى الشربيني، وكتب عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “شاهدت مقطعا للمذيعة رضوى الشربيني تدعو فيه للتمسك بما فرضه الله من الحجاب، وتشد على يد نسائنا المحتجبات، وتؤكد على أن الالتزام بالحجاب عند الله خير من تركه”.

وتابع: “‏كلمات حق جريئة تستحق الدعم لا اللوم لكن بعضهم صارت دعوة الخير ثقيلة على نفوسهم فيحاربون أهلها ولا يطيقون سماعها”.

‏شاهدت مقطعاً للمذيعة رضوى الشربيني تدعو فيه للتمسك بما فرضه الله من الحجاب، وتشدُّ على يد نسائنا المُحتجباتِ، وتؤكد على… Gepostet von ‎عبدالله رشدي – Abdullah Rushdy‎ am Sonntag, 13. September 2020

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك