التطبيع البحريني
التطبيع البحريني
الهدهد

ناشط بارز في سلطنة عُمان ينقل هذه الأخبار ويتمنى ألا تزعج “صهاينة العرب” المنبطحين

كتب وطن
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هاجم الناشط العُماني المعروف سيف النوفلي من وصفهم بـ”صهاينة العرب” في إشارة إلى اتفاقات والخيانة الأخيرة بالخليج والمعلنة من قبل والبحرين، مستعينا في هجومه ببيان لمنظمة العفو الدولية.

 

ونشر “النوفلي” على حسابه الشخصي بتويتر تغريدة رصدتها (وطن) وعنونها “نتمنى أن هذه الأخبار لا تزعج بعض الصهاينة العرب”.

 

 

ونقل في تغريدته بيان منظمة العفو الدولية الذي شدد على أن أي عملية تهدف إلى سلام عادل يجب أن تشمل إزالة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وأنه لايمكن لأي اتفاق أن يغير واجبات إسرائيل القانونية كقوة محتلة بموجب القانون الإنساني الدولي، كما جاء ببيان المنظمة.

 

واعتبرت منظمة العفو الدولية أنه لا يمكن لأي اتفاق دبلوماسي أن يغير الواجبات القانونية لـ”إسرائيل” كقوة محتلة، في إشارة إلى اتفاق التطبيع بين و”تل أبيب”.

 

وقالت المنظمة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء الجمعة في تغريدة رصدتها (وطن): “يجب أن تشمل أي عملية تهدف إلى سلام عادل ودائم في إسرائيل/ : إزالة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية”.

 

كما يجب أن تشمل عملية السلام “وضع حد للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة، والتعويض لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي”، بحسب المنظمة.

 

وتابعت: “فلا يمكن لأي اتفاق دبلوماسي أن يغير الواجبات القانونية لإسرائيل كقوة محتلة بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا أن يحرم الفلسطينيين من حقوقهم ومن الحماية التي يكفلها القانون الدولي”.

 

وأمس الجمعة، أعلنت التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع “إسرائيل” برعاية أمريكية، وهو ما أعلنه أيضاً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورحب به رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 

ودانت الفصائل الفلسطينية هذا الاتفاق، واعتبره بعضها إصراراً على “تنفيذ صفقة القرن”، فيما ذهب آخرون إلى أن موقف الجامعة العربية الخاص بعدم إدانتها للتطبيع، وفشلها في تمرير مشروع قرار بخصوص ذلك، فتح شهية بعض الدول لهذا الأمر.

 

وجاء إعلان اتفاق التطبيع البحريني بعد نحو شهر من إعلان الإمارات اتفاقاً مماثلاً، حيث يرى مراقبون أن المنامة تابعة لأبوظبي.

 

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