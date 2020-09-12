سعودية تقص شعر الرجال
سعودية تقص شعر الرجال
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التحرر وصل صالونات الحلاقة.. “شاهد” فتاة سعودية تقص شعر الرجال في الطائف وتثير جدلاً واسعاً

كتب وطن
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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بموجة جدل واسعة عقب تداول مقطعا مصورا، أظهر فتاة تعمل بصالون رجالي في في ظاهرة هي الأولى من نوعها في المملكة.

 

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) الفتاة وهي تقص شعر أحد الأطفال ووالده يوثق ما يحدث بالفيديو.

 

 

واشار البعض إلى أن هذه السعودية تعد أول فتاة من المملكة تعمل في صالون حلاقة، مشيرين إلى أنها تعمل في الصالون الخاص بها، بينما أكد البعض أنها تستقبل زبائنها من الأطفال فقط.

 

وانتقد العديد من النشطاء هذا السلوك الغريب على السعودية حيث كانت هذه الأعمال محرمة على المرأة السعودية في الماضي.

 

ورأى آخرون أن سياسات ولي العهد تسببت في انفتاح غير مسبوق في المملكة، خاصة فيما يخص المرأة والتي أصبح بإمكانها قيادة السيارة ودخول الملاعب والسير متبرجة في الشوارع.

 

ويحاول ابن سلمان تصدير فكرة التحرر للغرب والانفتاح للتغطية على جرائمه الوحشية وسياساته القمعية.

 

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