التحرر وصل صالونات الحلاقة.. “شاهد” فتاة سعودية تقص شعر الرجال في الطائف وتثير جدلاً واسعاً

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بموجة جدل واسعة عقب تداول مقطعا مصورا، أظهر فتاة سعودية تعمل بصالون رجالي في الطائف في ظاهرة هي الأولى من نوعها في المملكة.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) الفتاة السعودية وهي تقص شعر أحد الأطفال ووالده يوثق ما يحدث بالفيديو.

هكذا يريدها السعودية الجديدة، تنشر الفساد وتفسد الأجيال بحجة الإنفتاح، وتقمع كل من يطالب بالتغيير والإصلاح بالسجن أو الإعدام فتاة سعودية بلا حياء تعمل في صالون حلاقة الرجال بالطائف pic.twitter.com/KR4uIRmOE0 — نورة الحربي (@n_alharbi12) September 12, 2020

واشار البعض إلى أن هذه السعودية تعد أول فتاة من المملكة تعمل في صالون حلاقة، مشيرين إلى أنها تعمل في الصالون الخاص بها، بينما أكد البعض أنها تستقبل زبائنها من الأطفال فقط.

وانتقد العديد من النشطاء هذا السلوك الغريب على السعودية حيث كانت هذه الأعمال محرمة على المرأة السعودية في الماضي.

ورأى آخرون أن سياسات ولي العهد محمد بن سلمان تسببت في انفتاح غير مسبوق في المملكة، خاصة فيما يخص المرأة والتي أصبح بإمكانها قيادة السيارة ودخول الملاعب والسير متبرجة في الشوارع.

ويحاول ابن سلمان تصدير فكرة التحرر للغرب والانفتاح للتغطية على جرائمه الوحشية وسياساته القمعية.

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