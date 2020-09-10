صفاء الهاشم
صفاء الهاشم
الهدهد

“شوفوا السيسي بيعمل ايه”.. “شاهد” صفاء الهاشم تصرخ لفرض ضرائب على الوافدين لاستخدامهم أرض الكويت وسمائها

كتب وطن
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طالبت النائبة في مجلس الأمة الكويتي “” وخلال انعقاد الجلسة الأخيرة للمجلس، بضرورة وضع “رسوم” على الطرق والسماء التي يتم استخدامها من قبل الوافدين في البلاد بتصريحات أثارت موجة جدل كبيرة.

 

وقالت “صفاء الهاشم” خلال مداخلتها بجلسة المجلس بمقطع فيديو تم تصويره لها وتناقلته مواقع التواصل ورصدته “وطن”: “التركيبة السكانية مختلة، تآكلت البنية التحتية للبلد، رسوم ما تاخدون، احنا نبني طرق سريعة من أبدع ما يمكن ما تاخذون عليهم فلس، ما تاخذون “أوبن سكاي” لليوم واحنا سمائنا مفتوحة؟”.

 

وتابعت النائبة الكويتية: “هذولاك يمصون اللحم من العظم يشيلون، وإحنا على مبدأ خذوه فغلوه. الكويت يا سيادة الرئيس لو بير لنشف، لازم دراسة لوضعنا المادي، إدارة الضريبة لازم تشتغل صح. تحط لنا نظام للشرائح نعرف الغني بالكويت ما ياخد تموين ما ياخد دعم بأي شكل من الأشكال. السميد مواد البنا، ولا شي يدفع، أما المساكين يستحقون الدعم”.

 

وأكملت في تلميح غير صريح لرئيس النظام المصري ومبالغته في فرض الضرائب والرسوم في :”هما في ديارهم يدفعون يا سيادة الرئيس.. يدفعون حتى على عبرة الشارع”

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث الهاشم مؤكدين بأنه من حق الكويت أن تفرض رسوماً على هذه الأشياء التي تكلف الدولة وتجهدها اقتصادياً.

 

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فيما انتقد آخرون ما جاءت به النائبة الكويتية معتبرين بأنها تخلق مواضيع لا تخدم السياسة الخارجية ولا الداخلية للبلاد.

 

 

وعلق أحد المغردين مستنكرا حديث صفاء الهاشم: ” سقت سيارة في معظم الدول اللى زرتها لكن أول مره اسمع عن رسوم طريق تطبق على الوافد فقط !. الرسوم على كل سيارة تستخدم الطريق أو الجسر ويطبقها أصلا المستثمر اللى بنا الطريق بنظام BOT وهذا معمول به فى معظم الدول الأجنبية في الشرق والغرب”

 

فيما تعجب آخر من مداخلة الهاشم معتبراً بأن هناك عديد من المواضيع أهم مما تتحدث به حول الوافدين. وأن الطرق بالأساس بحاجة لإصلاح كبير.

 

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