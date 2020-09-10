سميرة توفيق
سميرة توفيق
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“شاهد” الفنانة سميرة توفيق حضرت “طهور” محمد بن زايد وهذا ما فعلته غمزتها بالرجال!

كتب وطن
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أثارت الفنانة اللبنانية جدلاً واسعاً بأحدث ظهور لها، تحدثت خلاله عن غمزتها الشهيرة، وعلاقتها الوطيدة بحُكام .

 

وقالت سميرة توفيق في لقاء مع “زهرة ”، إن غمزتها سببت  الكثير من المشاكل للنساء مع أزواجهن، وروت أحد المواقف التي حدثت أمامها قائلة: “حدث أن كان زوجان صديقان لي في حفلة، وغمزت وقتها على المسرح بشكل عفوي، وكان الزوج إلى الجانب الذي غمزت به، فقالت له زوجته “أرأيت، غمزت لك”، واندلع بينهما شجاراً كبيراً، واتصل بي يرجوني أن أنقذ منزله.”

 

وتابعت: “حين دخلت زوجته إلى منزلي قمت بغمزها، فاستغربت وقالت أتغمزينني؟ فقلت لها طبعاً كنت أغمزك في الحفل أيضا لكنك لم تنتبهي، وانتهت المشكلة بينها وبين زوجها”.

 

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أن بصمتها في الفن مميزة، مضيفة: “البصمة لا تقلد، ولا يستطيع أحد تقليدي، وللآن لايوجد نجمة تخلفني”.

 

وتحدثت سميرة توفيق عن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وعلاقتها به، وتغزلت قائلة: “أبو ظبي ودبي وباقي الإمارات جنة، وذلك يعود لمؤسسها وحُكامها، ومقارنة بين بلادنا العربية كلها، هناك فرق من السماء إلى الأرض”.

 

وكشفت سميرة أنها كانت مع العائلة الحاكمة في كل مناسباتهم، وقالت: “لا أوفيهم حقهم، محمد بن زايد تربى أمامي، حضرت طهوره حين كان طفلاً، ثم حضرت فرحه، ثم كنت متواجدة معه يوم إطلاق ، وحتى يوم أنا معهم”.

 

وأثار حديثها تساؤلات المتابعين حول سبب وجود سميرة توفيق في كل المناسبات في عهد زايد ، وسخروا من كلامها واصفين ابن زايد بأنه “تربية فنانات”.

 

وخضعت سميرة توفيق في وقت سابق لعملية قسطرة في القلب في بأحد مستشفيات أبوظبي بعد تعرضها لوعكة صحية بدعوة من .

 

وسميرة توفيق ( 84 عاماً)، اشتهرت بالغناء باللهجة البدوية، وقدم لها الشعراء والملحنون من وسوريا والأردن العديد من الأغاني التي نالت شهرة عربية، منها أغنيات “حسنك يا زين” و”أسمر خفيف الروح” للفنان توفيق النمري التي كانت بداية شهرتها.

 

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