“شاهد” الفنانة سميرة توفيق حضرت “طهور” محمد بن زايد وهذا ما فعلته غمزتها بالرجال!

أثارت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق جدلاً واسعاً بأحدث ظهور لها، تحدثت خلاله عن غمزتها الشهيرة، وعلاقتها الوطيدة بحُكام الإمارات.

وقالت سميرة توفيق في لقاء مع “زهرة الخليج”، إن غمزتها سببت الكثير من المشاكل للنساء مع أزواجهن، وروت أحد المواقف التي حدثت أمامها قائلة: “حدث أن كان زوجان صديقان لي في حفلة، وغمزت وقتها على المسرح بشكل عفوي، وكان الزوج إلى الجانب الذي غمزت به، فقالت له زوجته “أرأيت، غمزت لك”، واندلع بينهما شجاراً كبيراً، واتصل بي يرجوني أن أنقذ منزله.”

وتابعت: “حين دخلت زوجته إلى منزلي قمت بغمزها، فاستغربت وقالت أتغمزينني؟ فقلت لها طبعاً كنت أغمزك في الحفل أيضا لكنك لم تنتبهي، وانتهت المشكلة بينها وبين زوجها”.

سميرة توفيق : غمزتي سببت مشاكل للكثير مع نسوانهم !😅 ولا توجد نجمة لتخلفني .. pic.twitter.com/lpcwu8M72N — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 9, 2020

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أن بصمتها في الفن مميزة، مضيفة: “البصمة لا تقلد، ولا يستطيع أحد تقليدي، وللآن لايوجد نجمة تخلفني”.

وتحدثت سميرة توفيق عن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وعلاقتها به، وتغزلت قائلة: “أبو ظبي ودبي وباقي الإمارات جنة، وذلك يعود لمؤسسها وحُكامها، ومقارنة بين بلادنا العربية كلها، هناك فرق من السماء إلى الأرض”.

وكشفت سميرة أنها كانت مع العائلة الحاكمة في كل مناسباتهم، وقالت: “لا أوفيهم حقهم، محمد بن زايد تربى أمامي، حضرت طهوره حين كان طفلاً، ثم حضرت فرحه، ثم كنت متواجدة معه يوم إطلاق المسبار، وحتى يوم السلام أنا معهم”.

الفنانه سميرة توفيق لابسه الدرع العدني

جت للعالج في بوظبي وتمدح الشيخ محمد بن زايد🌹🌹 pic.twitter.com/X3eIaDE36W — جنوبية اماراتية🇦🇪 (@bnt_aljnoob4) September 9, 2020

وأثار حديثها تساؤلات المتابعين حول سبب وجود سميرة توفيق في كل المناسبات في عهد زايد ، وسخروا من كلامها واصفين ابن زايد بأنه “تربية فنانات”.

سميره توفيق تؤكد انها هي من ربت بن زايد وحتى يوم ختنوه كانت موجودة وتغني وتقول طالع فوق

ولما طيروه طار كله 😂👇🏾 هي تقول

السؤال ليش سميرة توفيق كانت موجودة في كل المناسبات في

عهد زايد !!! pic.twitter.com/AKr9cgvr7d — ابن قطر (@ebnqataralmulla) September 9, 2020

طلع تربية مطربات ونعاشات وحلابين بقر — ابن قطر (@ebnqataralmulla) September 9, 2020

ونعم التربية — محمد المري (@Alsalem15) September 9, 2020

كرهتونا فيها اولها تغني صبو القهوه وصبو الشاي واخرتها طهور محمد بن ناقص اخييييييي عليها — Ahmed monir (@Ahmedmonir88) September 9, 2020

وخضعت سميرة توفيق في وقت سابق لعملية قسطرة في القلب في بأحد مستشفيات أبوظبي بعد تعرضها لوعكة صحية بدعوة من حكام الإمارات.

وسميرة توفيق ( 84 عاماً)، اشتهرت بالغناء باللهجة البدوية، وقدم لها الشعراء والملحنون من لبنان وسوريا والأردن العديد من الأغاني التي نالت شهرة عربية، منها أغنيات “حسنك يا زين” و”أسمر خفيف الروح” للفنان توفيق النمري التي كانت بداية شهرتها.

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