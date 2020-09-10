ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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بعد 5 سنوات استعراض باليمن.. “فيديو” يفضح ولي العهد السعودي “المراهق” الذي اعتقد أن الحرب مثل “ببجي”

كتب وطن
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نشرت صفحة “قبل وبعد” الشهيرة بتويتر والمعنية بكشف التصريحات المتناقضة للرموز السياسية، مقطع فيديو تسبب بإحراج كبير لولي عهد ، بعد أن كشف حالة الفشل التي مُني بها في حربه التي أعلنها على منذ 5 سنوات وتوعد فيها باجتثاث الحوثيين.

 

ويُظهر المقطع الذي نشرته الصفحة ورصدته “وطن” حديث محمد بن سلمان خلال العام 2017، معقباً على الحرب مع الحوثيين قائلاً ما نصّه: “نستطيع أن نجتث الحوثي وصالح في أيام قليلة، نستطيع حشد القوات البرية وفي أيام قليلة نستطيع اجتثاث مناطق و15 بالمائة الباقية تحت سيطرة الحوثي وعبدالله صالح.

 

 

وتابع: “الوقت من صالحنا، النفس الطويل من صالحنا، نحن لدينا الإمداد لدينا كل اللوجستيات المطلوبة ولدينا المعنوية العالية، والعدو ليس لديه الأموال ولا الإمداد ولا الأموال”.

 

واستمر المقطع الذي وثق فشل ابن سلمان، مظهراً الموقف السعودي بعد ثلاثة سنوات من تصريحات ولي العهد بالقدرة على اجتثاث الحوثي وعلي عبد الله صالح، وذلك عبر لسان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والذي  ناشد المجتمع الدولي بالمساهمة الفعالة فيوقف اعتداءات الحوثيين المتكررة على المملكة بالدرونز والطائرات المسيرة.

 

وتفاعل عديد من المغردين مع المقطع الذي وثق فشل السعودية، وعنجهية ولي عهدها قبل سنوات ضد اليمن وشعبه.

 

 

 

وعلق على المقطع الصحفي القطري أحمد علي بعد أن شاركه عبر حسابه الشخصي بتويتر وقال: “نستطيع أن( نجتث) الحوثي في أيام قليلة ! هذا كلام محمد بن سلمان عام 2017، واليوم السعودية تناشد المجتمع الدولي لإيقاف هجمات الحوثي على المملكة، حرب اليمن أكبر فشل عسكري استراتيجي في تاريخ السعودية”.

 

 

ومنذ أكثر من خمسة سنوات، يفشل محمد بن سلمان وقواته في تحقيق أية نتائج عسكرية أو سياسية من حملته التي أطلقها ضد اليمن وبتحالف مع بعض الدول منها الإمارات التي انسحبت من الملف اليمني في وقت لاحق، وفي حرب كلفت السعودية مليارات الدولارات.

 

لتكون النتيجة وبعد كل هذا القتال، استطاعة الحوثيين استهداف الرياض وجدة  وكل المدن السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة والمصالح الاستراتيجية للمملكة، و لتهدد أمن الملايين من السعوديين.

 

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